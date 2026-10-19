BUSKİ, Bursa'da 17 ilçede altyapı ve yağmur suyu hattı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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BUSKİ, Bursa'da 17 ilçede altyapı ve yağmur suyu hattı çalışmalarını sürdürüyor

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BUSKİ, Bursa\'da 17 ilçede altyapı ve yağmur suyu hattı çalışmalarını sürdürüyor
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BUSKİ, Bursa'da 17 ilçede altyapı çalışmalarını sürdürürken eylülde 17 kilometre içme suyu ve 16 kilometre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirdi. Ekimde Nilüferköy'de 550 metre kanalizasyon, Mudanya Yolu Caddesi'nde 1500 metre yağmur suyu hattı tamamlandı.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ve altyapı ağlarını güçlendirme çalışmaları kapsamında yolları yenilediği Geçit bölgesinde kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatına devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla 17 ilçede altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, eylül ayında 17 kilometrelik içme suyu, 16 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 6,2 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. 27 bin 500 metrekare parke kaplama imalatı, 40 bin ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması yapan BUSKİ ekipleri, 6 bin metreden fazla dere temizliği gerçekleştirdi.

KANALİZASYON HATTI YENİLENDİ

Ekipler, ekim ayında da şehrin altyapısını güçlendirme çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında Nilüferköy Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi üzerindeki yerleşim alanlarında oluşan evsel ve diğer atık suların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanarak arıtma tesislerine ulaştırılması amacıyla 550 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirildi. Çalışmayla çevre kirliliğinin önlenmesi ve bölgenin altyapı kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

2 KİLOMETRELİK YENİ YAĞMUR SUYU HATTI

BUSKİ ekipleri, Osmangazi ilçesindeki Nilüferköy Mahallesi ile Nilüfer ilçesindeki Balat Mahallesi sınırlarında kalan Mudanya Yolu Caddesi üzerinde de yağmur suyu hattı imalatlarını tamamladı. Yağışlar sırasında ve sonrasında oluşan yüzey sularının kontrollü şekilde toplanarak güvenli bir noktaya taşınması amacıyla BİN 500 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı yapıldı. Ekipler, Geçit Mahallesi Sanayi Caddesi'nde de 500 metre uzunluğundaki yağmursuyu hattı imalatına devam ediyor. Şehir genelinde sürdürülen altyapı yatırımlarıyla yağış kaynaklı su birikintilerinin önlenmesi, atık suların sağlıklı şekilde uzaklaştırılması ve daha güvenli, sürdürülebilir bir altyapı sisteminin oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA
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