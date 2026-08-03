BUSKİ Su Tarifeleri Hakkında Açıklama - Son Dakika
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BUSKİ Su Tarifeleri Hakkında Açıklama

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BUSKİ, su tarifelerinin aylık enflasyon güncellemesinin geçmişten beri uygulandığını açıkladı.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinden (BUSKİ) kamuoyunda su tarifelerine aylık enflasyon düzeltmesi uygulandığına yönelik tartışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

BUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde BUSKİ tarafından uygulanan su tarifelerine ilişkin aylık fiyat güncellemesi üzerinden kamuoyunda gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.

Söz konusu uygulamanın yeni dönemde alınmış bir karar ya da mevcut yönetime özgü bir uygulama olmadığı, geçmiş yıllarda alınmış bir karara dayandığının vurgulandığı açıklamada, "BUSKİ'de su ve atıksu tarifelerinin TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranında aylık güncellenmesi, 1996 yılından bu yana Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi ve BUSKİ Genel Kurulu kararları doğrultusunda uygulanmakta olan yerleşik bir tarife sistemidir. Bu mekanizma, yönetim değişikliklerinden bağımsız olarak, idarenin sürekliliği ilkesi gereğince yıllardır kesintisiz şekilde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Uygulamanın kanuni dayanağının hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un BUSKİ'ye de uygulanan hükümleri uyarınca, su ve atıksu tarifeleri ilgili genel kurul ve belediye meclisi kararlarıyla belirlenmekte, güncellemeler ise bu kararların öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Aylık TÜFE güncellemesi, enerji, elektrik, akaryakıt, işçilik, bakım-onarım, kimyasal madde ve altyapı işletme maliyetlerindeki artışların tarifelere yansıtılmasını sağlayan otomatik bir maliyet güncelleme mekanizmasıdır. Bu uygulama yalnızca BUSKİ'ye özgü değildir. 2560 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren büyükşehir su ve kanalizasyon idarelerinin büyük bölümünde benzer maliyet güncelleme sistemleri uygulanmaktadır."

Kamuoyunda tartışmalara konu olan enflasyon güncellemelerinin bu döneme özgü olmadığının altının çizildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dolayısıyla mevcutta her ay yeniden alınan bir zam kararı değil, yaklaşık 30 yıldır yürürlükte bulunan ve önceden belirlenmiş esaslara göre otomatik olarak işleyen bir tarife güncelleme sistemi bulunmaktadır. Aynı uygulama önceki belediye başkanları ve önceki BUSKİ yönetimleri dönemlerinde de kesintisiz şekilde sürdürülmüştür. BUSKİ'nin temel görevi, Bursa'nın içme suyu ve atıksu hizmetlerini kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir şekilde yürütmektir. Tarife güncellemeleri de bu hizmetlerin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, mevzuat ve ilgili kurul kararları doğrultusunda uygulanmaktadır. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ olarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini esas almaya, eksik veya yanıltıcı bilgiler üzerinden oluşturulmak istenen algılara karşı şeffaflık ilkesi çerçevesinde doğru bilgiyi paylaşmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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