Büşra Kayıkçı, İstanbul Kültür Yolu Festivali\'nde yeni projesindeki eserleri çaldı

Piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) konser verdi.

AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen konserde Kayıkçı, İstanbul'un mimari hafızasından ilham alan yeni projesi "Beyond Walls: Istanbul"daki eserlere ve önceki çalışmalarından seçkilere de yer verdi.

Müzisyen kimliğini mimarlık eğitimiyle buluşturan Kayıkçı, konser öncesinde yaptığı konuşmada, sahneyi daha önce bir kez kurma fırsatı bulduğunu belirterek, "Burada olmayı seçtiğiniz için teşekkür ederim. İstanbul'da konsere gidip gelmek kolay bir şey değil, biliyorum. O yüzden çok mutluyum geldiğiniz için. Bu akşam size hem güzel bir sahne hazırlarız dedik hem de bu sahneyi aslında galiba son kez kuruyoruz. Bir kez daha bunu gerçekleştirmek istedim." dedi.

Çalışmalarında müzik ve mimarinin birbirini beslediğini ifade eden Kayıkçı, İstanbul'un mimari dokusundan aldığı ilhamı farklı coğrafyalara yaptığı seyahatlerle geliştirdiğini söyledi.

Kayıkçı, konser programına ilişkin ise "Biraz karışık bir set hazırladım. Herkes mutlu olsun diye. Eski albümlerden şarkılar koydum, yeni albümlerden ve daha önce hiçbir yerde yerini almamış birkaç şarkı da çalacağım. Umarım buradan güzel duygularla ayrılırız." diye konuştu.

"Beyond Walls: Istanbul" projesinde Sirkeci Postanesi, Kapalıçarşı, Atik Valide Külliyesi, Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi ve Osmanlı Bankası/SALT Galata gibi İstanbul'un simge yapılarından ilham alan 5 özgün eser yer alıyor.

Kayıkçı, projede akustik piyano, elektronik dokular ve İstanbul'un farklı mekanlarında gerçekleştirilen alan kayıtlarını bir araya getirerek kentin mimarisini, tarihini ve atmosferini müzik aracılığıyla ele alıyor.

Sanatçının yeni projesinin dijital EP'si, eylülde Warner Classics etiketiyle yayımlandı.