Büşra Kayıkçı, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde yeni projesindeki eserleri çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büşra Kayıkçı, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde yeni projesindeki eserleri çaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büşra Kayıkçı, İstanbul Kültür Yolu Festivali\'nde yeni projesindeki eserleri çaldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM'de konser verdi. Kayıkçı, 'Beyond Walls: Istanbul' projesindeki eserlerle önceki çalışmalarından seçkileri çaldı; sahneyi galiba son kez kurduklarını söyledi.

Piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) konser verdi.

AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen konserde Kayıkçı, İstanbul'un mimari hafızasından ilham alan yeni projesi "Beyond Walls: Istanbul"daki eserlere ve önceki çalışmalarından seçkilere de yer verdi.

Müzisyen kimliğini mimarlık eğitimiyle buluşturan Kayıkçı, konser öncesinde yaptığı konuşmada, sahneyi daha önce bir kez kurma fırsatı bulduğunu belirterek, "Burada olmayı seçtiğiniz için teşekkür ederim. İstanbul'da konsere gidip gelmek kolay bir şey değil, biliyorum. O yüzden çok mutluyum geldiğiniz için. Bu akşam size hem güzel bir sahne hazırlarız dedik hem de bu sahneyi aslında galiba son kez kuruyoruz. Bir kez daha bunu gerçekleştirmek istedim." dedi.

Çalışmalarında müzik ve mimarinin birbirini beslediğini ifade eden Kayıkçı, İstanbul'un mimari dokusundan aldığı ilhamı farklı coğrafyalara yaptığı seyahatlerle geliştirdiğini söyledi.

Kayıkçı, konser programına ilişkin ise "Biraz karışık bir set hazırladım. Herkes mutlu olsun diye. Eski albümlerden şarkılar koydum, yeni albümlerden ve daha önce hiçbir yerde yerini almamış birkaç şarkı da çalacağım. Umarım buradan güzel duygularla ayrılırız." diye konuştu.

"Beyond Walls: Istanbul" projesinde Sirkeci Postanesi, Kapalıçarşı, Atik Valide Külliyesi, Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi ve Osmanlı Bankası/SALT Galata gibi İstanbul'un simge yapılarından ilham alan 5 özgün eser yer alıyor.

Kayıkçı, projede akustik piyano, elektronik dokular ve İstanbul'un farklı mekanlarında gerçekleştirilen alan kayıtlarını bir araya getirerek kentin mimarisini, tarihini ve atmosferini müzik aracılığıyla ele alıyor.

Sanatçının yeni projesinin dijital EP'si, eylülde Warner Classics etiketiyle yayımlandı.

Kaynak: AA
Kültür SanatİstanbulGüncelSanatMüzikAKMSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı Cezayı duyunca heyete bela okudu Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı! Cezayı duyunca heyete bela okudu
Netanyahu’dan gözdağı: Flydubai uçuşundaki pilotu gönderen ağır bedel ödeyecek Netanyahu'dan gözdağı: Flydubai uçuşundaki pilotu gönderen ağır bedel ödeyecek
Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
23:47
Korkulan oldu Arda Güler İtalya maçında yok
Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yok
23:36
Resmen galibiyeti unuttuk A Milli Takım Belçika’dan da fark yedi
Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi
23:22
Montella’ya hayatının şoku Bursa’dan sonra Belçika’da da aynısını yaşadı
Montella'ya hayatının şoku! Bursa'dan sonra Belçika'da da aynısını yaşadı
23:14
Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump’tan açıklama
Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump'tan açıklama
21:45
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
20:39
Siirt’te akraba ailelerin kavgası köyü kana buladı: 1 ölü, 6 ağır yaralı
Siirt'te akraba ailelerin kavgası köyü kana buladı: 1 ölü, 6 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 23:59:02. #7.13#
SON DAKİKA: Büşra Kayıkçı, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde yeni projesindeki eserleri çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei