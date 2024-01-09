Butan Krallığı\'nda yapılan genel seçimleri Halkın Demokratik Partisi önde tamamladı

Çin ve Hindistan'ın arasında yer alan Butan Krallığı'nda yapılan genel seçimleri, ülkenin eski başbakanı Tshering Tobgay'ın lideri olduğu Halkın Demokratik Partisi (PDP) önde tamamladı.

Hindustan Times'ın yerel basına dayandırdığı haberine göre, nüfusu yaklaşık 800 bin olan Butan Krallığı'nda yapılan genel seçimlerin 2. turu, PDP ile Butan Tendrel Partisi (BTP) arasında geçti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, ülkenin 2013-2018 dönemi Başbakanı Tobgay'ın liderliğindeki PDP, Ulusal Meclis'teki 47 sandalyenin 30'unu kazanırken, BTP geriye kalan 17'sini elde etti.

Öte yandan, seçimlere katılım oranı yüzde 65,74 olarak açıklandı.

Genel seçimlerin ilk turu 30 Kasım 2023'te düzenlenmiş ve en çok oyu alan PDP ve BTP ikinci tura kalmıştı.