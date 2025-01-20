Büyük Manavgat Yangınında Kül Olan Mezarlık Ağaçlandırıldı - Son Dakika
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Büyük Manavgat Yangınında Kül Olan Mezarlık Ağaçlandırıldı

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Büyük Manavgat yangınında tamamen yanarak kül olan Aksaz Mezarlığı, mahalle sakinleri tarafından imece usulü yeniden ağaçlandırılarak eski haline getirilmeye çalışıldı. Fidan dikim etkinliğine katılan yerel yöneticiler ve halka teşekkür edildi.

20.01.2025 10:53  Güncelleme: 11:02
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Büyük Manavgat yangınında küle dönen mezarlığın ağaçları yeniden yeşerecek

Mahalle sakinleri mezarlığı imece usulü yeniden ağaçlandırdı

ANTALYA - Büyük Manavgat yangınında içerisindeki ağaçlar tamamen yanan Aksaz Mezarlığı yeniden ağaçlandırıldı. Orman İşletme Müdürlüğü'nden temin edilen Andız ve Boynuz fidanları mahalle sakinleri tarafından imece usulü Aksaz Mezarlığına dikildi.

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de çıkan Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınında içerisinde bulunan ağaçların tamamen yandığı Aksaz Mezarlığında fidan dikimi gerçekleştirildi. Aksaz Muhtarı Fatih Varol'un organizasyonuyla mezarlıkta toplanan mahalle sakinleri Orman İşletme Müdürlüğü'nden temin edilen Andız ve Boynuz fidanlarını imece usulü toprakla buluşturdu.

500'den fazla ağaç küle dönmüştü

Aksaz Muhtarı Fatih Varol, Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de çıkan Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınından en çok etkilenen yerlerden bir tanesinin de Aksaz Mahallesi olduğunu belirterek "Yangında mezarlığımızda bulunan ağaçlar tamamen yandı. 500 ün üzerinde çam ağacı bulunuyordu. Yangın sonrası mezarlığımız çok kötü durumdaydı. Önce temizledik. bugün de ağaçlandırıyoruz. Mahallemize yakışır bir mezarlık haline getireceğiz" dedi.

Mahalle sakinleri el birliğiyle dikti

Fidan dikme etkinliğinin ardından etkinliğe katılan misafirlere ve mahalle sakinlerine ikramda bulunuldu. Aksaz Mezarlığındaki fidan dikim etkinliğine mahalle sakinlerinin yanı sıra geçirdiği ameliyat nedeniyle evinde istirahat eden Manavgat Belediye Başkanı Nefi Kara adına Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Bakkallar Odası Başkanı Abdullah Akça, Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Doğan, İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol komutanı Kıdemli Başçavuş Hızır Çelik ve mahalle muhtarları katıldı.

Büyük Manavgat Yangınında Kül Olan Mezarlık Ağaçlandırıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Büyük Manavgat Yangınında Kül Olan Mezarlık Ağaçlandırıldı - Son Dakika

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