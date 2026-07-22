Büyük Menderes Nehri'nde Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Büyük Menderes Nehri'nde Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Büyük Menderes Nehri\'nde Arama Çalışmaları Devam Ediyor
22.07.2026 15:28
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Aydın'da nehre giren 11 yaşındaki Şahin Özdağ'ı bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 18 Temmuz'da serinlemek için girdiği Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılan 11 yaşındaki Şahin Özdağ'ı arama çalışmaları sürüyor.

Su seviyesi düşürülen nehirde sahil güvenlik dalgıçları, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve dalgıç polisler arama yapıyor.

Arama çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de Söke ilçesine kadar kıyı boyunca çalışmalarını sürdürüyor.

Olay

Koçarlı ile İncirliova ilçeleri arasından geçen Büyük Menderes Nehri'ne 18 Temmuz'da serinlemek için giren Şahin Özdağ ile 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş ve beraberlerindeki 2 çocuk akıntıya kapılmış, ihbar üzerine bölgeye AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda çocuklardan 2'si kurtarılmış, devam eden çalışmalarda Eda Kurtulmuş'un cesedine suya girdiği noktanın yaklaşık 1 kilometre ilerisinde ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

Büyük Menderes Nehri, Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Menderes Nehri'nde Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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