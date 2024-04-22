Büyük Menderes Nehri\'nde Kuraklık: Sular Çekildi, Çöp ve Atıklar Birikti

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Aydın Ovası'nın sulamada can damarı olan Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümlerinde sular çekildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden doğan, Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nin Söke ilçesi Sarıkemer mevkisinde kuraklığın izleri görülüyor.

Suların çekilmesiyle tarihi taş köprünün olduğu noktada çöp, çalı ve atıklar yoğun birikinti oluşturdu.

Sarıkemer Mahalle Muhtarı İhsan Kalmaz gazetecilere, Menderes Nehri'nin bölgenin adeta can damarı olduğunu, yağışların yetersiz kalmasından dolayı bu bölgede suların çekildiğini söyledi.

Nehrin çiftçiler için çok önemli olduğunu aktaran Kalmaz, şöyle devam etti:

"Bu sene çok kurak geçiyor. Özellikle çiftçilerimiz endişeli. Su olmazsa hayat olmaz. Hepimiz bu suya bakıyoruz. Menderes'in şimdiki hali içler acısı. Ne kadar çöp varsa burada toplanmış. Hayvan leşleri de var. Çocukluğumuzda bu suda yüzüyorduk. Hatta su içiyorduk. Şimdi suyun haline bakın. Aslında bunu yine insan yapıyor."