Büyük Menderes'te Kaybolan İki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Büyük Menderes'te Kaybolan İki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Büyük Menderes\'te Kaybolan İki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
19.07.2026 14:21
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Aydın'da nehirde kaybolan 11 ve 15 yaşındaki iki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, serinlemek için girdikleri Büyük Menderes Nehri'nde kaybolan Şahin Ö. (11) ile Eda K.'yi (15) arama ve kurtarma çalışmaları 32 dalgıç, 6 bot ve toplam 90 personelle devam ediyor.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Acarlar Mahallesi'ndeki Büyük Menderes Nehri'nde meydana geldi. Nehir yakınında piknik yapan 4 arkadaştan 3'ü serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuklardan biri kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, Şahin Ö. ile Eda K. suda kayboldu. Suya girmeyen arkadaşlarının durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehirde arama kurtarma faaliyeti başlatırken, kayıp çocukların yakınları da çalışmalara destek verdi. İzmir'den bölgeye gelen dalgıç ekipleri, saat 00.30'da ilk dalışı gerçekleştirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde AFAD dalgıçları ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timlerinin de katılımıyla arama çalışmaları sürdürüldü. Aramalar, bugün de 32 dalgıç, 6 bot ve toplam 90 personelle devam ediyor.

Öte yandan, çocukların piknik yaptığı bölgede kıyafetleri ve kişisel eşyaları görüntülendi.

Kaynak: DHA

Büyük Menderes, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çocuk, Aydın, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyük Menderes'te Kaybolan İki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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