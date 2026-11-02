Büyük Mısır Müzesi'nde 35 dakika süren 'Ebedi Güneş' gösterisi başladı - Son Dakika
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Büyük Mısır Müzesi'nde 35 dakika süren 'Ebedi Güneş' gösterisi başladı

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Büyük Mısır Müzesi\'nde 35 dakika süren \'Ebedi Güneş\' gösterisi başladı
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Büyük Mısır Müzesi, 35 dakikalık 'Ebedi Güneş' ışık ve ses gösterisini açılışının birinci yıldönümünde ilk kez ziyaretçilere sundu. Arapça ve İngilizce anlatımlı gösteri, projeksiyon, dinamik ışık ve canlı müzikle Büyük Salon'u sürükleyici bir sahneye dönüştürüyor.

KAHİRE, 2 Kasım (Xinhua) -- Mısır'daki Büyük Mısır Müzesi, ülkenin kadim uygarlığını modern teknolojilerle keşfetme imkanı sunan yeni bir ışık ve ses gösterisi başlattı.

Gösteri, müzenin resmi açılışının birinci yıldönümüne denk gelen pazar günü ilk kez ziyaretçilere sunuldu.

"Ebedi Güneş" isimli gösteri, 35 dakika sürüyor. Antik Mısırlıların doğayla ilişkisini şekillendiren gün doğumu ve batımı, Nil Nehri'nin yıllık taşkınları ve hasat dönemleri gibi doğal döngülerden ilham alan deneyim, ziyaretçileri Mısır tarihinde görsel ve işitsel bir yolculuğa çıkarıyor.

Arapça ve İngilizce anlatımla mimari projeksiyon haritalamayı, dinamik ışıklandırmayı ve canlı müziği bir araya getiren gösteri, müzenin Büyük Salonu'nu sürükleyici bir sahneye dönüştürüyor.

Müzenin CEO'su Ahmed Ghoneim, 30 Nisan 2027'ye kadar 6 ay boyunca sürecek gösteriyi müzenin arkeolojik, kültürel ve tarihi içeriği yenilikçi yaklaşımlarla sunma çabalarının bir parçası olarak tanımladı.

Ghoneim, müzenin açılışından bu yana dünyanın dört bir yanından 5 milyondan fazla ziyaretçi ağırladığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
Kültür SanatTurizmGüncelGüneşMısırSon Dakika

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SON DAKİKA: Büyük Mısır Müzesi'nde 35 dakika süren 'Ebedi Güneş' gösterisi başladı - Son Dakika
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