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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde düzenlenen etkinliklerde anıldı.

10.11.2024 17:16
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde düzenlenen etkinliklerde anıldı.

Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) düzenlenen programda 6. Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu ile ÇÜ Devlet Konservatuvarı türkü ve marşlar seslendirildi.

Programa, Vali Yavuz Selim Köşger, 6'ncı Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ertan Sümer, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan da katıldı.

Kozan ilçesinde Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende protokol üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kozan Belediye Sineması'nda anma etkinliği düzenlendi.

Aladağ ilçesinde de Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törene Kaymakam Hasan Ali Kurt ve Belediye Başkanı Kemal Özdemir ile vatandaşlar katıldı. Aladağ Anadolu Lisesi'nin konferans salonunda devam eden programda öğrenciler şiir okudu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Karaisalı ilçesinde Kaymakam Vekili Eda Sel Güdek ve Belediye Başkanı Bekir Şimşek, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Seyhan ilçesindeki Şehit Mehmet Fatih Ongun Ortaokulu'nda düzenlenen programda da öğretmen ve öğrenciler şiir okudu.

Mersin

Tarsus ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Garnizon Komutanı Albay Hasan Hüseyin Yörük ve Belediye Başkanı Ali Boltaç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Katılımcılar saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.

Bozyazı ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı'ndaki yapılan törende Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Hatay

İskenderun ilçesindeki Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Muhammet Önder, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan ve Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Osmaniye

Kadirli Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Prof. Dr. Turan Güven Kültür Merkezi'nde devam eden programda şiir okundu, oratoryo gösterisi sunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

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