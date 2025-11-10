Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz... Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Bozbey: "Türkiye Cumhuriyeti'ni Her Türlü Bedbahttan Korumaya Kararlıyız"

(BURSA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 87. yılında Bursa'da törenlerle anıldı. 'Anı Defteri' standını ziyaret ederek, duygularını satırlara döken Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Sizin bize emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkıyoruz, onu her türlü bedbahttan korumaya kararlıyız" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87. yılında Bursa'da da törenlerle anıldı. Bursa Valiliği tarafından Heykel'de düzenlenen anma programı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı'na ait çelenklerin Atatürk Heykeli'ne sunulmasıyla başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla Bursa'da hayat iki dakikalığına tamamen durdu. Vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Bazı vatandaşlar da törene cam ve balkonlarından eşlik etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve protokol üyeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından Heykel UNESCO Meydanı'nda açılan "Bitmeyecek Kalbimizde Yolculuğun Sonsuza Dek" sergisini gezdi.

Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve protokol üyeleri daha sonra Tayyare Kültür Merkezi'nde, Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahnelediği Türk'ün Destanı Atatürk oratoryosunu izledi.

"Seni özlemle, minnetle anıyorum"

Bozbey de resmi törenlerin ardından "Anı Defteri" standını ziyaret ederek, Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini satırlara döktü. "Ulu Önderim, Sevgili Atam" diyerek cümlelerine başlayan Bozbey, anı defterine şunları yazdı:

"Bugün seni sonsuzluğa uğurladığımızın 87. yılı. Seni özlemle anıyorum. Sizin bize emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkıyoruz, sahip çıkmaya O'nu her türlü bedbahttan korumaya kararlıyız. Sizin önderliğinizde kazandığımız bağımsızlık ruhu ve Cumhuriyetimizin aydınlık ilkeleri sayesinde; sanayisi, tarımı, kültürü ve üretim gücüyle ülkemizin lokomotif kentlerinden biri haline gelen Bursa, bugün burada 'Emanetine sahip çıkan bir Bursa' olarak kentimizi ve ülkemizi 'çağdaş medeniyet seviyesine' yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bursa olarak 'En büyük eserim' dediğiniz Cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması için var gücümüzle çalışacağız. Seni özlemle, minnetle anıyorum."

Atatürk büstüne çiçek bırakıldı

Saatler 09.05'i gösterdiğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinde de hayat durdu. İtfaiyeden zabıtaya, park bahçelerden BURULAŞ'A kadar tüm belediye çalışanları sirenlerin çalmasıyla saygı duruşuna geçti. Yollarda ve metroda yolculuk yapan vatandaşlar da siren sesiyle anmaya katıldı. Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ binasında da Türk Bayrağı yarıya indirildi, tüm çalışanlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından Atatürk büstüne çiçek bırakıldı.

Bozbey, CHP Bursa İl Başkanlığı ile de Atatürk'ü Anma Günü'nde, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk sundu.