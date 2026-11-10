Büyük Önder Atatürk\'ü anıyoruz... Milli Savunma Bakanı Güler: "Bizlere düşen görev, onun gösterdiği hedefler doğrultusunda hiç durmadan çalışmaktır"

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Bugün bizlere düşen görev, onu anlamak ve gösterdiği hedefler doğrultusunda hiç durmadan çalışmaktır. Cumhuriyetimizin temel değerlerini korumak, aklın ve bilimin rehberliğinde ilerlemek, ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 88'inci yılı nedeniyle andı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Kahraman silah ve mesai arkadaşlarım, Cumhuriyetimizin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız ve büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuzluğa uğurlanışının 88'inci yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

10 Kasım, yalnızca büyük bir lideri kaybettiğimiz günün yıl dönümü değil, aynı zamanda onun fikirlerini, mücadelesini, ideallerini ve bizlere bıraktığı eşsiz mirası yeniden hatırladığımız, Cumhuriyetimize ve geleceğimize karşı sorumluluklarımızı bir kez daha değerlendirdiğimiz de bir gündür.

"EN BÜYÜK BAŞARISI, ÇAĞDAŞ BİR DEVLET İNŞA ETMESİDİR"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk; vatanımızın bütünlüğünün, istiklal ve istikbalimizin tehdit altında olduğu, asil milletimizin varlığına kastedildiği en zor şartlarda, büyük bir sorumluluk üstlenerek 'Ya istiklal ya ölüm!' parolasıyla Milli Mücadele'yi başlatmıştır. Onun liderliği ile milletimizin sarsılmaz desteğini alan kahraman ordumuzun ortaya koyduğu yüksek inanç, azim ve fedakarlıklar sayesinde, büyük zafere ulaşılmış ve bu zafer, Atatürk'ün, 'en büyük mirasım dediği' Cumhuriyet ile taçlanmıştır. Bu bakımdan Atatürk'ün en büyük başarısı, yalnızca işgal altındaki bir vatanı kurtarmak değil, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesi veren bir milleti, ortak bir ülkü etrafında birleştirerek, çağdaş bir devlet ve toplum inşa etmesidir.

"ASKERİ DEHASI, GÜÇLÜ LİDERLİĞİYLE TÜRK TARİHİNE DAMGA VURDU"

Nitekim Atatürk, askeri dehası, ileri görüşlülüğü, güçlü liderliği ve devlet adamlığı vasıflarıyla Türk tarihine damga vururken, çağının ötesindeki ilke ve fikirleriyle de dünya tarihinin önemli lider ve devlet adamlarından biri olmuştur. Bugün bizlere düşen görev, onu anlamak ve gösterdiği hedefler doğrultusunda hiç durmadan çalışmaktır. Cumhuriyetimizin temel değerlerini korumak, aklın ve bilimin rehberliğinde ilerlemek, ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Milli Savunma Bakanlığı olarak bu bilinçle faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz.

"AZİZ ATATÜRK, VATAN SANA MİNNETTAR"

Bu duygu ve düşüncelerle, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatan ve millet uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor; hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine de saygılarımı sunuyorum. Aziz Atatürk! Vatan sana minnettardır! Ruhun şad olsun!"