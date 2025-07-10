Büyük Osmanlı Camisi\'nde Su Sızıntısı Sorunu Çözülüyor

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'ndeki Büyük Osmanlı Camisi'nde uzun yıllardır yaşanan su sızıntısı sorunu, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un öncülüğünde başlatılan tadilat çalışmasıyla çözüme kavuşuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, cami avlusundan alt katlara, özellikle 4-6 yaş Kur'an-ı Kerim kursu ve diğer sosyal alanlarda yıllardır süren su sızıntısının çözümü için harekete geçildi. Caminin avlusunda taş yenileme ve yalıtım çalışmaları başlatıldı.

Avludaki yenileme sayesinde tüm kapalı alanlar su sızıntısından kurtarılacak, cami daha modern ve fonksiyonel bir yapıya kavuşacak.

Çalışmaların tamamlanması sonrası Kur'an-ı Kerim kursu ve diğer sosyal alanlar tekrar faaliyete geçecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksoy, "Büyük Osmanlı Camimizdeki su sızıntılarına karşı başlattığımız avlu tadilat çalışmalarını yerinde inceledik. Yalıtım ve taş kaplama işlemleriyle alt katlardaki su sızıntısını engelleyecek, Kur'an kursu gibi önemli hizmet alanlarını tekrar vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Amacımız, hem fiziksel anlamda camiyi iyileştirmek hem de sosyal alanları yeniden kullanılabilir hale getirmek." ifadesini kullandı.