Büyükada'da 500 Kadın Spor ve Dansla 8 Mart'ı Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Büyükada'da 500 Kadın Spor ve Dansla 8 Mart'ı Kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yaklaşık 500 kadın, Bostancı'dan Büyükada'ya vapurla giderek spor yapıp dans etti. Etkinlik, kadınların bir araya gelerek keyifli vakit geçirdiği renkli anlara sahne oldu.

08.03.2025 17:01  Güncelleme: 22:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Büyükada'da düzenlediği etkinlikle yaklaşık 500 kadını bir araya getirdi. Etkinlikte kadınlar hem spor yaptı hem de dans ederek keyifli vakit geçirdi.

Spor İstanbul organizasyonuyla 300 kadın, sabah saatlerinde Bostancı'daki Şehir Hatları iskelesinde buluştu. Katılımcılar, vapur yolculuğu sırasında egzersiz yaparak ve müzik eşliğinde dans ederek Büyükada'ya ulaştı. Ada sakinlerinin de katılımıyla sayıları yaklaşık 500'e ulaşan kadınlar, Atatürk Meydanı'nda zumba ve aerobik etkinliklerine katıldı.

Spor İstanbul'un açık alan eğitmenleri liderliğinde gerçekleştirilen ve yaklaşık dört saat süren etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü spor ve dans eşliğinde kutladı.

"40 tesiste sportif etkinlikler düzenlendi"

Spor İstanbul, 8 Mart kapsamında yalnızca Büyükada'da değil, aynı zamanda 40 farklı tesisinde de çeşitli sportif etkinlikler düzenledi. Yüzme yarışları, tenis turnuvaları, aero dans dersleri, voleybol maçları ve okçuluk müsabakaları gibi etkinliklere yüzlerce kişi katıldı.

Kadınların sporla bir araya gelerek dayanışma içinde vakit geçirdiği etkinlikler gün boyu devam etti.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadınlar Günü, Etkinlikler, İstanbul, Büyükada, Emekçi, 8 Mart, Güncel, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükada'da 500 Kadın Spor ve Dansla 8 Mart'ı Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
08:15 Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
08:00 Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 22:37:42. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükada'da 500 Kadın Spor ve Dansla 8 Mart'ı Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.