Büyükada'da 500 Kadın Spor ve Dansla 8 Mart'ı Kutladı

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Büyükada'da düzenlediği etkinlikle yaklaşık 500 kadını bir araya getirdi. Etkinlikte kadınlar hem spor yaptı hem de dans ederek keyifli vakit geçirdi.

Spor İstanbul organizasyonuyla 300 kadın, sabah saatlerinde Bostancı'daki Şehir Hatları iskelesinde buluştu. Katılımcılar, vapur yolculuğu sırasında egzersiz yaparak ve müzik eşliğinde dans ederek Büyükada'ya ulaştı. Ada sakinlerinin de katılımıyla sayıları yaklaşık 500'e ulaşan kadınlar, Atatürk Meydanı'nda zumba ve aerobik etkinliklerine katıldı.

Spor İstanbul'un açık alan eğitmenleri liderliğinde gerçekleştirilen ve yaklaşık dört saat süren etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü spor ve dans eşliğinde kutladı.

"40 tesiste sportif etkinlikler düzenlendi"

Spor İstanbul, 8 Mart kapsamında yalnızca Büyükada'da değil, aynı zamanda 40 farklı tesisinde de çeşitli sportif etkinlikler düzenledi. Yüzme yarışları, tenis turnuvaları, aero dans dersleri, voleybol maçları ve okçuluk müsabakaları gibi etkinliklere yüzlerce kişi katıldı.

Kadınların sporla bir araya gelerek dayanışma içinde vakit geçirdiği etkinlikler gün boyu devam etti.