Büyükada İskelesi davasında tutuklu avukat Fırat Durak suçlamaları reddetti - Son Dakika
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Büyükada İskelesi davasında tutuklu avukat Fırat Durak suçlamaları reddetti

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Büyükada İskelesi davasında tutuklu avukat Fırat Durak suçlamaları reddetti
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Büyükada İskelesi'nin 2021'deki tahliyesinde polis memurunu ittiği iddiasıyla yargılanan tutuklu avukat Fırat Durak, suçlamaları reddetti. Durak, itildiğini ve darp raporu aldığını belirtirken mahkeme keşif talebini reddedip duruşmayı 17 Aralık 2026'ya erteledi.

(İSTANBUL) TÜGVA tarafından kullanılan Büyükada İskelesi'nin 2021'deki tahliye işlemi sırasında yaşanan arbedede düşüp yaralanan ancak bir polis memurunu omuzundan ittiği iddiasıyla hakkında dava açılan avukat Fırat Durak hakim karşısına çıktı. Adalar Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan Durak, olay sırasında aslen kendisinin itildiğini, düşerek yaralandığını ve darp raporu aldığını belirtti.

Büyükada İskelesi'nin Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kullanılan bölümünün tahliyesi sırasında yaşanan olaylar nedeniyle Avukat Fırat Durak hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Durak'ın avukat olması nedeniyle İstanbul Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın iddianamesinde, Durak'ın tahliye işlemi sırasında polis memurunu omzundan ittiği ve polis memurunun hafif şekilde yaralandığı öne sürüldü.

Adalar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Durak, duruşmaya cezaevinden getirildi. Savunmasında suçlamaları reddeden Durak, olay günü CHP Adalar İlçe Başkanlığı'nın avukatlığını yaptığını ve iskeleye bu nedenle gittiğini söyledi.

"BİR SEFER DEĞİL İKİ SEFER İTİLDİM, DÜŞTÜM VE DARP RAPORU ALDIM"

Fırat Durak şunları söyledi:

"Gözaltı işlemi yapılmayacağını olayın olduğu mekanın boşaltılmasının talep edildiği söylendi. Ben buna ilişkin bir kara olup olmadığını sordum. Sözlü savcı talimatı olduğunu söylediler. Ben savcı beye sorduğumda böyle bir talimat vermediğini söyledi. Ben orada bir kamu görevi yerine getiriyorum. Kollluk tutanağına bakıldığında talimatta yetkili olmayan kişilerin çıkartılmasına ilişkin olduğunu görüyoruz. Orada polis memurları kamu görevi yapmak için bulunuyorsa ben de orada avukat olarak kamu görevini yapmak için bulunuyorum. Dosyada asıl yaralanan kişi benim. Bir sefer de değil iki sefer itildim ve sırtımda yaralanmam oldu. Almış olduğum bir darp raporu da vardır."

"MÜVEKKİL MERDİVENLERDEN 7-8 BASAMAK DÜŞMÜŞTÜR"

"İskeleye girmem çıkmam 3 dakika sürdü. 3 dakikada nasıl bir tehdit uygulamış olabilirim" sözleriyle savunmasına devam eden Durak'ın avukatları Önder İbrahim Yıldırım ve Ali Durak da, "Olayın gerçekleştiği yer merdiven boşluğudur. Kapının dışından sonrası kamusal alan olarak nitelendirilir. Söz konusu kamusal alana ilişkin verilmiş bir savcı talimatı olmamasına rağmen ve böyle bir talimat olsa dahi hukukun geçersiz ve hukuka aykırı bir talimat olacağından hukuka aykırı bir işleme karşı direnme suçundan da bahsedilemez. Kaldı ki, müvekkil söz konusu merdiven boşluğu olan kamusal alanda avukatlık faaliyetini icra ederken merdivenlerden ittirilmek suretiyle 7-8 basamak ters düşmüştür. Bu durumda, Müvekkilin avukatlık faaaliyeti engellenmiş, polisler ise yaklaşık 3 dakikada süpürme işlemini gerçekleştirmişlerdir." dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tahliye sırasında yaralandığını belirten polis memurunun Tunceli'ye tayini çıktığı gerekçesiye dinlenemediği duruşmada Durak'ın avukatları olayın yaşandığı yerde keşif yapılmasını istedi. Keşif talebini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı 17 Aralık 2026'ya erteledi.

Kaynak: ANKA
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