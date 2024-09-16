Büyükanafarta'da Patlamamış Mermiler İmha Edildi - Son Dakika
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Büyükanafarta'da Patlamamış Mermiler İmha Edildi

Çanakkale'de bulunan 109 yıllık 18 top mermisinden 13'ü güvenli alanda imha edildi.

16.09.2024 15:50
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyündeki arazide, maki ile örtülü bir alanda bulunan Çanakkale Savaşları'ndan kalma 109 yıllık patlamamış 18 top mermisinden 13'ü imha edildi.

Dünyanın en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşları'nın üzerinden 109 yıl geçmesine rağmen savaşın bölgedeki izleri ilk günkü tazeliğini koruyor.

Birinci Anafarta Muharebesi olarak tarihe geçen muharebeye adını veren Büyükanafarta köyünde yaşayan bir çiftçinin köpeği, köyün girişindeki makilik alanda doğum yaptı. Daha sonra köpeğiyle yavruları almaya giden çiftçi, makilik alanda eşelenmiş toprak içinde top mermileri olduğunu gördü.

Çiftçinin durumu haber vermesi üzerine Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye geldi. Gerekli önlemler alındıktan sonra dedektör taraması ile daha fazla top mermisi olup olmadığı kontrol edildi.

Top mermilerinin olduğu alanda yürütülen çalışmalarda bir kısmı toprağa gömülü vaziyette 150 milimetrelik 18 adet top mermisi tespit edildi.

Çalışmaların kolaylıkla yürütülmesi amacıyla ekiplerce makilik alanda temizlik çalışması da yapıldı.

Top mermilerinin, Osmanlı'nın kullandığı Krupp marka toplara mı Avusturya- Macaristan'dan kasım ayında Gelibolu Yarımadası'na ulaşan obüs bataryalarına mı ait olduğu yapılacak araştırmalarla netleştirilecek.

Yapılan incelemede riskli olduğu tespit edilen top mermileri, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından imha edilecek.

Çalışmalar 10 gün sürecek

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Müzeler Koordinatörü Mert Çatalbaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Büyükanafarta'da yaşayan bir çiftçinin rastlantısal olarak bulduğu top mermilerinden oluşan bir depoda olduklarını ifade etti.

Gelibolu Tarihi Yarımadası'nda hem arkeolojik saha araştırmalarında hem de rastlantısal olarak bu tür mühimmatların çıkabildiğini belirten Çatalbaş, şu bilgileri aktardı:

"Biz de ilk önce etrafında güvenli bir çember oluşturduk ve daha fazla top mermisi var mı diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 18 tane top mermisi bulundu. Şu anda diri örtü temizliği yapılacak. Ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi bir çalışma gerçekleştirecek. Tehlike arz eden top mermileriyse yerinde veya daha güvenli bir yerde imha edilecek. Eğer tehlike arz etmiyorsa top mermileri ziyarete açacağız.

Seddülbahir Kalesi'nin restorasyonu sırasında 30-35 adet top mermisi bulunmuştu. Bunların 25'i infilak edildi. 10 tanesi de müzede koruma altına alındı. Burada ince bir kazı gerekecek. Çalışmaların 10 gün kadar süreceğini tahmin ediyoruz."

Tehlike arz eden top mermileri imha edildi

Çalışmaların devamında topraktan çıkarılan top mermilerinin 13'ü tehlike arz ettikleri gerekçesiyle, güvenli bir alanda İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timince patlatılarak imha edildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile jandarma ekiplerinin, sahadaki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyükanafarta'da Patlamamış Mermiler İmha Edildi - Son Dakika

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