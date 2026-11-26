MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye Cumhuriyeti'ne parmak sallamak, iftiralarla saldırmak hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yaptığı açıklamada, Yunanistan'daki Foni Logikis Partisi lideri ve Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Afroditi Latinopoulou'nun, Türkiye- Libya deniz yetki alanları anlaşmasını hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

Latinopoulou'nun "Türkiye'nin tarihi yoktur. Sabıka kaydı vardır." ifadeleriyle cehaletini ortaya koyduğunu ve haddini aştığını belirten Büyükataman, "Tarihten Türk'ü çıkardığınızda ortada tarih diye bir şey kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Yunan mezalimi tarihe kara bir leke olarak geçmiştir"

Büyükataman, Latinopoulou'nun kendi ülkesinde seçim hilesi yapmakla suçlandığına, Türk ve Türkiye düşmanlığı konusunda sicilinin kabarık olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öncelikle ülkesinin Batı Anadolu ve Batı Trakya'da yaptıklarına bakması yeterli olacaktır. Mora, Kıbrıs, Balkanlar ve Anadolu'da Yunanların giriştiği Türk ve Müslüman katliamları, etnik temizlik ve zorunlu göç uygulamaları hafızalarda tazedir. Mora, Kıbrıs, Balkanlar ve Anadolu'da Yunanların giriştiği Türk ve Müslüman katliamları, etnik temizlik ve zorunlu göç uygulamaları hafızalarda tazedir. Türk tarihinin hiçbir döneminde soykırım lekesi yoktur, ancak Yunan mezalimi tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Kendi tarihi insanlık dışı katliamlar ve kara lekelerle dolu olanların, Türkiye hakkında kullandığı ifadeler sadece iftira ve düşmanlıktan beslenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'ne parmak sallamak, iftiralarla saldırmak hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir. Söz konusu anlaşma Türkiye-Libya münasebetlerinin güçlenmesinin ötesinde, Akdeniz'in huzur ve istikrarına, gönül ve kültür coğrafyamızın güvenliğine ve Avrupa'nın enerji arz hatlarının daha güvenli hale gelmesine katkı sağlayabilecek bir adımdır."

Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Mavi Vatan Türkiye'nin tarihi mirasının, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarının ve güçlü Türkiye idealinin ifadesidir." sözlerini hatırlatan Büyükataman, Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığının huzurun, istikrarın ve karşılıklı menfaatlerin teminatı olduğunu belirterek, Türkiye'nin meşru haklarının önünde hiçbir gücün duramayacağını ifade etti.

Büyükataman, AB'ye "Türkiye ile ilişkileri kesin" çağrısı yapan Yunan milletvekiline, hem küresel hem de bölgesel ölçekte artık Türkiye'nin masada olmadığı hiçbir hesabın başarıya ulaşma şansı bulunmadığını söyledi.