Büyükçekmece açıklarında su alan ve içerisinde 3 kişi bulunan tekne kurtarılarak, West İstanbul Marina'ya yanaştırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, içerisinde 3 kişi bulunan teknenin Büyükçekmece açıklarında su aldığı belirtildi.
Açıklamada, kıyı emniyeti ekiplerince yapılan müdahalenin ardından KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenen teknenin, West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Büyükçekmece Açıklarında Su Alan Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?