Büyükçekmece Belediyesi Davası'nda İlk Gün Sona Erdi - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediyesi Davası'nda İlk Gün Sona Erdi

16.07.2026 20:49  Güncelleme: 21:43
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İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Büyükçekmece Belediyesi davasında, tutuklu sanıklar Hasan Akgün, Ömer Kazancı, Mehmet Kılıç ve Osman Yeşilgül savunma yaptı. Suçlamaları reddeden sanıklar tahliye talebinde bulundu. Duruşma yarına ertelendi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Büyükçekmece Belediyesi Davası'nda ilk gün Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı savunma yaptı. Tutuklu sanıklardan iş insanı Mehmet Kılıç ve Büyükçekmece Basketbol Kulübü Başkanı Osman Yeşilgül de haklarındaki suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, iki tutuksuz sanığın savunmasının ardından duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 31 sanığın yargılanmasına İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaklaşık bir yıl sonra başlandı.

Duruşmayı mutlak butlan kararından sonra disipline sevk edilen eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Hakan Çelik, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile CHP İstanbul milletvekilleri Gökhan Zeybek ve Özgür Karabat ve eski CHP PM Üyesi Sevgi Kılıç izledi.

Yaklaşık iki saat gecikmeyle başlayan duruşmada ilk olarak tutuklu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün savunma yaptı. Akgün'ün savunmasının ardından Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı hakim karşısına çıktı. Kazancı'nın savunmasının tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından tutuklu sanıkların savunmalarına devam edildi.

"GİZLİ KASA" İDDİASINI REDDETTİ"

Tutuklu sanıklardan iş insanı Mehmet Kılıç, belediyedeki ruhsat ve iskan süreçleri karşılığında alındığı öne sürülen villaların devri ve satışında taşınmazların el değiştirmesine aracılık ederek haksız menfaatin aktarılmasında rol aldığı yönündeki suçlamaları kabul etmedi.

İddianamede "gizli kasa" olarak nitelendirilen Kılıç, "İddialar asılsızdır" diyerek üzerine atılı tüm suçlamaları reddetti.

YEŞİLGÜL: "ŞİRKETLERİN SPOR KULÜPLERİNE DESTEK VERMESİ OLAĞAN BİR DURUM"

Tutuklu Büyükçekmece Basketbol Kulübü Başkanı Osman Yeşilgül de savunmasında, şirketlerin spor kulüplerine reklam ve sponsorluk desteği vermesinin olağan bir uygulama olduğunu söyledi.

Kulübe destek sağlamak amacıyla ilk olarak kuzeni olan eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü anlatan Yeşilgül, Medipol Hastanesi'nden reklam desteği talep ettiğini ancak Medipol'ün üç yıllık reklam anlaşmasını Başakşehir Futbol Kulübü ile yaptığı gerekçesiyle bunun mümkün olmadığının kendisine bildirildiğini söyledi.

Yeşilgül, "Bu da gösteriyor ki şirketlerin spor kulüplerine reklam ve sponsorluk desteği sağlaması son derece normal ve yaygın bir uygulamadır" dedi.

2004 yılından itibaren kulübün tüm hesaplarının incelenmesini isteyen Yeşilgül, "Paraların nerelere harcandığı açıkça görülecektir. Ben kasa falan değilim. Mal varlığımın tamamı geçmişe dayanmaktadır. Öncelikle tahliyemi, ardından beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme, tutuksuz sanıkların savunmalarına geçti. İki tutuksuz sanığın dinlenmesinin ardından duruşma yarın saat 10.00'a ertelendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Büyükçekmece Belediyesi Davası'nda İlk Gün Sona Erdi - Son Dakika

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