Büyükçekmece Belediyesi Gönüllü Proje ile Sokak Köpeklerini Sahiplendiriyor

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(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, bakım ve tedavileri yapılan sahipsiz can dostlarını gönüllülük esasıyla ilçedeki şantiye, fabrika ve atölyelere sahiplendiriyor.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından 12 Eylül 2024 tarihinde başlatılan projeye ilgi büyüyor. Proje kapsamında 176 sokak köpeği sahiplendirildi.

Büyükçekmece Belediyesi, Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde binlerce can dosta bakım ve tedavi hizmeti veriyor. Başlatılan yeni proje kapsamında sahipleri tarafından sokaklara terk edilen cins köpeklerin bakım ve tedavileri tamamlandıktan sonra, ilçede faaliyet gösteren fabrika, şantiye, lojistik firması ve atölyelere gönüllük esasıyla sahiplendiriliyor. Büyükçekmece'deki işletmeler belediye web sitesi üzerinden seçtikleri köpekleri talep edebiliyor. Gelen talepler üzerine randevu usulüyle işletmeleri ziyaret eden belediye yetkilileri, koşulları uygun işletmelere köpekleri protokolle teslim ediyor.

"Sokaktaki köpeklerin sayısının azaltılması tabii ki hedefimizdir"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, sokakta yaşayan canların en iyi şekilde ağırlanmasının görevleri olduğunu belirterek, "Sokaktaki köpeklerin sayısının azaltılması, kedi ve köpek sayısının azaltılması tabii ki hedefimizdir. Bunların en iyi şekilde bakılması, sokak arkadaşlarımızın en iyi şekilde ağırlanması da insani görevimizdir. Büyükçekmece'deki sokak hayvanlarımız kedilerimiz, köpeklerimiz bundan sonra yeni ailelerine daha yoğun şekilde kavuşacaklar. Hepsinde cip var. Takipleri yapılacak. Ne kadar atölye, fabrika varsa, çok miktarda var. Büyük çapta fabrikalar var. Her birini bu işe özendirerek, sürekli görüşüyorum arkadaşlarımızla. Karşılıklı protokol yapıyoruz" diye konuştu.