Büyükçekmece Belediyesi'nin "Beslenme Destek Paketi" Projesi Bu Yıl da Devam Ediyor

17.02.2026 11:08  Güncelleme: 12:19
Büyükçekmece Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında başlattığı 'Beslenme Destek Paketi' projesini bu yıl da sürdürüyor. Ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına sağlıklı beslenme imkanı sunan paketler, düzenli olarak evlere ulaştırılıyor.

(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediyesi'nin 2022-2023 eğitim öğretim yılında yaşama geçirdiği "Beslenme Destek Paketi" projesi, bu yıl da devam ediyor. Proje kapsamında ekonomik şartları iyi olmayan ailelerin ilköğretim çağındaki çocuklarına yönelik hazırlanan paketler, belediye ekipleri tarafından doğrudan evlere ulaştırılıyor.

Büyükçekmece Belediyesi'nin "Beslenme Destek Paketi" projesi bu yıl da kesintisiz sürüyor. Büyükçekmece Belediyesi Sevgi Eli Market'te hijyenik koşullarda hazırlanan destek paketleri, iki haftalık periyotlarla ailelerin evlerine belediye personeli tarafından ulaştırılıyor.

İlköğretim çağındaki çocukların sağlıklı büyüme ve gelişim süreçlerine katkı sunmayı amaçlayan paketlerde; mevsim meyveleri, süt ve süt ürünleri, yumurta, bal, reçel, çeşitli peynirler ve kuruyemiş gibi besin değeri yüksek temel gıdalar yer alıyor. İçerik planlamasında çocukların günlük protein, vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanmasına dikkat ediliyor.

"Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, projenin kesintisiz devam edeceğini belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı gelişimi ve dengeli beslenmesi için başlattığımız 'Beslenme Destek Paketi' projemiz, yeni eğitim öğretim yılında kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Büyükçekmece Belediyesi olarak hiçbir çocuğumuzun beslenme saatini aç geçirmediği bir kent anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
