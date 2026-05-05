Büyükçekmece Belediyesi'nden Dünya Pilates Günü'nde Renkli Etkinlik

(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediyesi, 5 Mayıs Dünya Pilates Günü'nde Belediye Kent Meydanı'nda pilates etkinliği düzenledi.

Büyükçekmece'de Dünya Pilates Günü dolayısıyla düzenlenen pilates etkinliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Belediye Kent Meydanı'nda, Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar toplu egzersiz yaptı.

Etkinlik boyunca meydan, enerjik müzikler eşliğinde yapılan egzersizlere sahne oldu. Katılımcılar, günlük hayatın stresinden uzaklaşarak hareket etmenin ve birlikte spor yapmanın keyfini yaşarken, Dünya Plilates Günü'nü de kutladı.

Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini ifade etti.