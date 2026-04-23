Büyükçekmece Çocuk Meclisi'nden Anlamlı Kutlama: 23 Nisan Coşkusu "Birinci Meclis"Te Yaşandı

23.04.2026 17:44  Güncelleme: 18:21
(İSTANBUL) - Büyükçekmece Çocuk Meclisi üyeleri, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kopyası olarak inşa edilen Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

Büyükçekmece'de imece usulüyle yaptırılan ve Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin birebir aynısı olan Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi, anlamlı bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Büyükçekmece Çocuk Meclisi'nce organize edilen 23 Nisan özel oturumu renkli görüntülere sahne oldu.

Büyükçekmece Çocuk Meclisi Başkanı Sadık Emir Pamuk'un başkanlığını yaptığı meclis oturumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açıldı.

Mecliste konuşan Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, şunları söyledi:

"Bağımsızlık destanının yazıldığı çok özel bir çatının altındayız"

"Bugün burada, sıradan bir mekanda değil; milletimizin kaderini değiştiren kararların alındığı, yokluklar içinde bir bağımsızlık destanının yazıldığı çok özel bir çatının altındayız. Bu müze; Büyükçekmece ailemizle birlikte Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına armağan ettiğimiz anlamlı bir eserdir. ve bu kürsü bir milletin iradesinin, onurunun ve direnişinin tarihe kazındığı yerdir. Sevgili çocuklar, bugün 23 Nisan. Millet iradesinin ayağa kalktığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği gündür.  Ve bu anlamlı gün, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Bu armağan; geleceği emanet ettiği çocuklara duyduğu sonsuz güvenin en güçlü ifadesidir."

"Biz çocuklar olarak ülkemizi çok seviyoruz"

Büyükçekmece Çocuk Meclisi Başkanı Sadık Emir Pamuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuklar açısından önemine değinerek, "Bugün çok mutluyuz çünkü bu güzel bayram bizim. Bize bu günü hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ederiz. Biz çocuklar olarak ülkemizi çok seviyoruz ve büyüyünce onu daha da güzelleştirmek için elimizden geleni yapacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Meclis oturumunda tarihçi ve yazar Sacide Bolcan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na giden tarihi süreci anlattığı konuşmanın ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Yazıcı ve CHP Grup Başkan Vekili Tarık Erdoğan da günün anlam ve önemine istinaden birer konuşma yaptı.

Başkan Akgün, çocukların bayramlarını kutladı

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik sürdürülen operasyon kapsamında 3 Haziran 2025 tarihinden bu yana Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün çocuklar için yazdığı mektubu okudu. Başkan Akgün mektubunda, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: ANKA

