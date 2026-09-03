Büyükçekmece davasında Akgün \'sponsorsuz iş olmaz\' derken Demir zorla olmadığını söyledi

Haber: Zuhal Çiloğlan

(İSTANBUL) - Tutuklu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de aralarında bulunduğu 31 sanığın yargılandığı Büyükçekmece Belediyesi davasının ikinci celsesinde, asfalt çalışmaları kapsamında yatırımcılardan alınan destekler gündeme geldi. Akgün, "Bugün her ilde, ilçede bu uygulama mevcut. Belediyeler sponsorsuz iş yapamaz. Bu Türkiye'nin bir gerçeği" derken, iş insanı Hamit Demir ise herhangi bir zorlamayla karşılaşmadığını belirterek, "Ben zorla sponsor olmadım. Hasan Akgün'ün benden talep ettiği bir şey olsa burada açıkça söylerdim" dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 31 sanığın yargılanmasına İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülen duruşmaya, 1 yıl 3 aydır Silivri'de tutuklu bulunan ve hakkında 68 yıldan 183 yıla kadar hapis cezası istenen Akgün ile diğer tutuklu sanıklar katıldı.

Duruşmayı, 24 Ağustos'ta karara bağlanan Aziz İhsan Aktaş davasında uzun süre tutuklu yargılanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da takip etti.

NUHOĞLU: "BEN VİLLANIN PEŞİNDE DEĞİLİM"

Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. İlk olarak iş insanı Ali Nuhoğlu kürsüye çıktı.

Hakkındaki "asfalt işi karşılığında villa aldığı" iddiasını kabul etmeyen Nuhoğlu, Büyükçekmece Belediyesi'nden alacaklarını tahsil edemediğini söyledi.

Nuhoğlu, "Ben villanın peşinde değilim. 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu da kabul etmiyorum. Ben çok mağdurum" ifadelerini kullandı.

AKGÜN: "İHALELERİMİZİ ŞEFFAF ŞEKİLDE YAPTIK"

Nuhoğlu'nun savunmasının ardından söz alan Akgün, belediyenin gerçekleştirdiği ihalelere ilişkin iddialara yanıt verdi. Akgün, bugüne kadar yapılan ihalelerde usulsüzlük bulunmadığını savunarak, "Biz bugüne kadar ihalelerimizi şeffaf bir şekilde yaptık. Devletin hiçbir müfettişinin, bu zamana kadar ihalelerle ilgili hiçbir suçlaması ile karşı karşıya kalmadık" dedi.

Nuhoğlu'nun belediyenin asfalt ihalesini kazandığını belirten Akgün, ihale kapsamında belirlenen miktarın üzerinde asfalt döküldüğünü ve bu nedenle çevredeki yatırımcılardan destek istendiğini anlattı.

Akgün, şunları söyledi:

"Ali Bey bizim ihale ile aldığımız asfaltın dışında fazla asfalt dökmüştür. Fazla dökülen asfaltın parasını belediye bir şekliyle verecek, onların da yatırımlarına fayda sağlaması nedeniyle etrafındaki yatırımcılardan yardımcı olmalarını isteyecektir. Bugün her ilde, ilçede bu uygulama mevcut. Belediyeler sponsorsuz iş yapamaz. Bu Türkiye'nin bir gerçeği."

DEMİR: "BEN ZORLA SPONSOR OLMADIM"

Akgün'ün açıklamalarının ardından savunma yapan tutuksuz sanık iş insanı Hamit Demir de fazla dökülen asfalt için sponsor olduğunu söyledi.

Söz konusu desteğin kendisinden zorla alınmadığını savunan Demir, ödemelerini resmi yollarla yaptığını belirterek, "Ben tüm ödemelerimi resmi ve usulüne uygun şekilde yaptım. Ben zorla sponsor olmadım. Hasan Akgün'ün benden talep ettiği bir şey olsa burada açıkça, zevkle söylerdim" diye konuştu.

Davaya yarın devam edilecek.

NE OLMUŞTU?

Davanın 16-17 Temmuz'da görülen ilk celsesinde sanıkların savunmaları alınmış, mahkeme heyeti iş insanı Atahan Bacınoğlu'nun ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar vermişti.

Mahkeme Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ile iş insanları Adem Çukur, Mehmet Kılıç ve Osman Yeşilgül'ün tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

Ev hapsi tedbiri uygulanan Güngör Gül hakkındaki adli kontrol ise yurt dışına çıkış yasağına çevrilmişti.