Büyükçekmece Belediyesi Davası'nda Bir İsim Hakkında Tahliye Kararı: Hasan Akgün ile 5 Sanığın Tutukluluğu Devam Edecek - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediyesi Davası'nda Bir İsim Hakkında Tahliye Kararı: Hasan Akgün ile 5 Sanığın Tutukluluğu Devam Edecek

17.07.2026 21:35  Güncelleme: 22:23
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Büyükçekmece Belediyesi davasının ikinci gününde İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık iş insanı Atahan Bacınoğlu'nun ev hapsi ile tahliyesine karar verdi. Belediye Başkanı Hasan Akgün ve diğer dört sanığın tutukluluk hali devam ediyor.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Büyükçekmece Belediyesi Davasının ikinci gününde ara karar kuran İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi; tutuklu sanık iş insanı Atahan Bacınoğlu'nun ev hapsi ile tahliyesine karar verdi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, iş insanları Adem Çukur, Mehmet Kılıç ve Osman Yeşilgül'ün tutukluluk hali devam edecek.

Tutuklu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de arasında bulunduğu 31 sanığın yargılanmasına dün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İki gün süren ilk duruşma bugün sona erdi.

Bugün duruşmada, tutuksuz sanıklar dinlendi.

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşma savcısı tutukluluğu ilişkin mütalaasını sundu. Savcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, iş insanları Adem Çukur, Atahan Bacınoğlu, Mehmet Kılıç ve Osman Yeşilgül'ün tutukluluk halinin devamını istedi.

Ayrıca adli kontrolü bulunan sanıkların adli kontrollerinin devamını talep etti.

Ardından, sanık avukatlarının savunması dinlendi. Saat 20: 24 itibariyle avukat savunmaları tamamlandı. Duruşmaya 1 saat ara verildi.

1 SANIĞA EV HAPSİ İLE TAHLİYE KARARI

Aradan sonra kararını açıklayan heyet; tutuklu sanık iş insanı Atahan Bacınoğlu'nun ev hapsi ile tahliyesine karar verdi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, iş insanları Adem Çukur, Mehmet Kılıç ve Osman Yeşilgül'ün tutukluluk hali devam edecek.

Ev hapsi olan sanık Güngör Gül'ün adli kontrol tedbiri, yurt dışına çıkış yasağına çevirildi.

Bir sonraki duruşma 2 Eylül'de görülecek

Kaynak: ANKA

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