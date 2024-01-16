BÜYÜKÇEKMECE\'de 14 yaşındaki stajyer iş kazasında hayatını kaybetti

Bahçeli\'den, Livaneli ve İmamoğlu\'na ağır mı ağır sözler

BÜYÜKÇEKMECE'de 14 yaşındaki Arda Tonbul'un staj gördüğü iş yerinde kafasını sac büküm makinasına sıkıştırarak hayatını kaybettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

9 Ocak'ta Karaağaç Mahallesi, İstanbul Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda 14 yaşındaki Arda Tonbul, kafasının sac büküm makinasına sıkışması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Tonbul'un sac büküm makinasına kafasını sıkıştırdığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, makinanın yanında bulunan Tonbul'un bir süre sonra kafasının sıkışması sonucu bilincini kaybettiği ve bir anda yere yığıldığı görülüyor.