Büyükçekmece'de Şehit Pilot Korkmaz İçin Bisiklet Vefa Turu - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Şehit Pilot Korkmaz İçin Bisiklet Vefa Turu

Büyükçekmece\'de Şehit Pilot Korkmaz İçin Bisiklet Vefa Turu
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Büyükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz anısına bisiklet vefa turu düzenlendi. 200'den fazla bisikletçi 20 kilometre pedal çevirerek zafer coşkusunu yaşadı ve şehidi saygıyla andı.

(İSTANBUL) - Büyükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz anısına "Bisiklet Vefa Turu" düzenlendi. 200'ün üzerinde bisikletçi ve sporseverin katıldığı etkinlikte 20 kilometre pedal çevrilirken, Şehit Pilot Yarbay Korkmaz saygı ve minnetle anıldı.

Büyükçekmece Belediyesi koordinasyonunda Türkiye Bisiklet Federasyonu, Büyükçekmece Belediye Spor Kulübü, Büyükçekmece Bisiklet Kulübü ve Ali Hüryılmaz Bisiklet İhtisas Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen "30 Ağustos Zafer Bayramı-Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz Bisiklet Vefa Turu", Belediye Hizmet Binası önünden başladı.

200'ün üzerinde bisikletçi, sporcu ve vatandaşın katıldığı turda, her yaştan bisiklet ve sporsever 20 kilometre pedal çevirdi. Katılımcılar hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu yaşadı hem de Büyükçekmece'nin şehidi Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ı saygı ve minnetle andı.

Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu memleketin bağımsızlığını, özgürlüğünü bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimize şükranlarımızı ve minnetlerimizi sunuyoruz. Bugün de biz burada Büyükçekmece'nin şehidi Yarbay Gökhan Korkmaz anısına bir bisiklet turu düzenledik. Gördüğünüz gibi 200'ün üzerinde gerek sporcu, gerek vatandaş, her yaştan bisiklet ve sporsever bugün bizlerle birlikte bu mutluluğumuzu, 30 Ağustos'un ruhunu, coşkusunu yaşatmak üzere bir aradalar.

Bu vesileyle bir kez daha bu Büyük Zafer'i kutluyorum ve bizlere özgür, mutlu ve bu büyük ülkede, bu 780 bin kilometrekarelik bu güzel vatanda özgürce yaşamayı nasip eden ve bize bunu sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bütün silah arkadaşlarına ve Büyükçekmece şehidimiz Yarbay Gökhan Korkmaz'a bir kez daha minnetlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz ve Büyükçekmece Spor Kulübü'müze, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze de ayrıca şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Belediye Başkanı'mız Dr. Hasan Akgün ve Başkan Vekili'miz Sayın Hakan Çebi'nin de selamlarını bütün sporcularımıza iletmek için buradayım."

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Şehit Pilot Korkmaz İçin Bisiklet Vefa Turu - Son Dakika
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