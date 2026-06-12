Büyükçekmece'de Altın ve Gümüş Hırsızlığı: 2 Şüpheli Türkiye'ye Teslim - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Altın ve Gümüş Hırsızlığı: 2 Şüpheli Türkiye'ye Teslim

Büyükçekmece\'de Altın ve Gümüş Hırsızlığı: 2 Şüpheli Türkiye\'ye Teslim
12.06.2026 23:35
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Büyükçekmece Adliyesi'nden çalınan 25 kg altın ve 50 kg gümüşle ilgili 2 firari şüpheli teslim oldu.

BÜYÜKÇEKMECE Adliyesi'nin adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında firari durumdaki 2 şüphelinin Türkiye'ye teslim olduğu öğrenildi.

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunda görevli memur Erdal Timurtaş tarafından 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalındı. Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili İngiltere'ye kaçtığı belirlenen firari şüpheli Timurtaş hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen emanet memuru Kemal D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan altınların İstanbul merkezli 19 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen bir operasyon sırasında ele geçirilmiş, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli emanete teslim edilmişti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli emanet kasasındaki hırsızlık soruşturması kapsamında, 50 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükselmişti. İlk aşamada tek kişi tarafından gerçekleştirilmiş izlenimi verilen hırsızlık, aslında organize bir yapı tarafından planlandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin lideri olduğu iddia edilen M.S.'nin soygun sırasında araç içerisinde beklediği belirlendi. M.S.'nin kuzeni M.E ile birlikte firari olduğu öğrenildi. Öte yandan, M.S.'nin kız arkadaşı Elif D.'nin 'Para aklama' suçundan tutuklandığı öğrenildi. Diğer araçta beklediği tespit edilen M.S.'nin de tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Ayrıca, hırsızlıkta kullanılan araçların temin edildiği kiralama şirketinin de olaya dahil olduğu belirlendi. Şirket sahibi B.Ç. ile paranın aklanması amacıyla teslim edildiği tespit edilen emlakçı G.V.'nin de tutuklanan isimler arasında yer aldığı öğrenildi. Dosyadaki tespitlere göre, şüphelilerin hırsızlığın ardından Ağrı'ya giderek toplantı yaptığı, olayın açığa çıkmayacağı düşüncesiyle hareket ettikleri ve tüm suçun Erdal Timurtaş'ın üzerine kalacağı yönünde plan yaptıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin mal varlıkları donduruldu.

FİRARİ 2 ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde soygunu yönlendiren, olay sırasında araçta bekleyen ve kuzeni M.E. ile firari olarak aranan M.S.'nin Gürcistan güvenlik birimleri tarafından yakalanarak hapse atıldıkları öğrenildi. Firari Erdal Timurtaş'ı yakalama çalışmaları sürerken, Gürcistan'da tespit edilen M.E.ve M.S.'nin, bugün akşam saatlerinde Sarp Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Türkiye'de teslim oldukları öğrenildi. Hopa'da gözaltında tutulan şüphelilerin İstanbul'a getirilerek adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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