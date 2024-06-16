Büyükçekmece'de çıkan yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika
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Büyükçekmece'de çıkan yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü

Büyükçekmece'deki Hürriyet Mahallesi'ndeki İSKİ'ye ait koruma havzasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak yangında yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

16.06.2024 20:19
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Büyükçekmece'de çıkan yangında yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki İSKİ'ye ait koruma havzasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını bir saatlik müdahalenin ardından söndürdü, ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangında yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de çıkan yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika

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