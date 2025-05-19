Büyükçekmece'de Cinayet İhbarı

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 3052 Sokak'ta, 15 Mayıs akşamı bir kişinin silahla öldürüldüğüne ilişkin ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İhbarda bulunan M.K. (17), polise verdiği ifadesinde, Yasin İ'nin (22) kendisi ve arkadaşı Akın Süer'i (22) davet üzerine araçla Esenyurt'tan aldığını, Büyükçekmece'deki Karaağaç Mahallesi'ne götürdüğünü, Yasin İ'nin burada zorla araçtan indirdiği Akın Süer'i silahla öldürdüğünü, olayın ardından kendisini Akçaburgaz'da bıraktığını beyan etti.

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bunun üzerine polis ekipleri, M.K'nin gösterdiği yerde Süer'in cesedine ulaştı. Bölgenin Büyükçekmece İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı olması nedeniyle M.K. jandarma ekiplerine teslim edildi. Hakkında çeşitli suçlardan 22 kaydı bulunduğu belirlenen Yasin İ'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.