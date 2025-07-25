Büyükçekmece'de çocuklar sulama aracından sıkılan suyla serinledi

Büyükçekmece'de parkı sulayan belediye görevlisi, sıcaktan bunalan çocukları kırmayarak onları da ıslattı.

Muratçeşme Mahallesi Şehit Sadık Bezer Parkı'nda oyun oynayan çocuklar, çim ve ağaçları sulayan belediye görevlisinden kendilerini de ıslatmasını istedi.

Belediye görevlisi de sıcaktan bunalan ve suda oynamak isteyen çocukları kırmadı. Görevli, hortumla hem çocuklara su sıktı hem parkı suladı.

Sıkılan su altında eğlenen çocukların o anları, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.