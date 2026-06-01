Büyükçekmece'de Derneklere Yer Tahsisi Tartışması

01.06.2026 15:42
Büyükçekmece Meclisi'nde derneklere yer tahsisiyle ilgili sorular gündeme geldi ve önerge kabul edildi.

Büyükçekmece Belediye Meclisinde, derneklere yer tahsisi ve bu konuda verilen sözlerin akıbetine ilişkin soru önergesi verildi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi mayıs ayı birinci toplantısı, Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi başkanlığında yapıldı.

Toplantıda soru önergesi veren AK Partili Meclis Üyesi Fatih Mehmet Zehir, seçim sürecinde ilçede faaliyet gösteren birçok derneğin hem belediye yönetimi hem de ilgili yöneticiler tarafından ziyaret edildiğini, çeşitli mahallelerde dernek faaliyetlerinin sürdürülebilmesi adına yer tahsisi ve sosyal alan oluşturulacağı yönünde sözler verildiğini söyledi.

Bazı dernek ve yapılara yer tahsisi yapıldığını ancak birçok dernek başkanı ve üyelerinin taleplerinin karşılanmadığını belirten Zehir, şu soruları yöneltti:

"Seçim öncesinde ilçemizde faaliyet gösteren kaç derneğe yer tahsisi veya dernek binası yapılacağı yönünde söz verilmiştir? Bugüne kadar hangi derneklere yer tahsisi yapılmıştır, yapılan tahsislerin mahalle, metrekare ve kullanım amacı nedir? Yer tahsisi yapılan dernek, hangi kriterlere göre belirlenmiştir? Halen yer tahsisi bekleyen dernekler hangileridir, bu derneklerin talepleri neden karşılanmamaktadır? Seçim öncesi hafriyat çalışması yapılarak başlanmış gibi gösterilen ancak bugün itibarıyla tamamlanmayan veya durdurulan projeler hangileridir? Dernek temsilcilerinin belediyeye ilettiği resmi başvuru ve taleplerin sayısı kaçtır, bu taleplerin kaçı cevaplandırılmıştır? Belediye yönetiminin seçim döneminde verilen sözlerle ilgili bir çalışma takvimi veya yatırım programı mevcut mudur?"

Zehir, kamuoyunda oluşan eşitlik ilkesine aykırı uygulama yapıldığı yönündeki iddiaların açıklığa kavuşması adına soruların şeffaf bir şekilde cevaplandırılması yönündeki taleplerini dile getirdi.

Soru önergesinin başkanlık makamına havalesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

