Büyükçekmece'de Dünya Dans Günü Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediyesi tarafından Mimaroba Büyük Atatürk Parkı'nda düzenlenen Dünya Dans Günü etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik, her yaştan katılımcıyı dansın birleştirici gücü etrafında buluşturdu.

Büyükçekmece Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Dünya Dans Günü etkinliği interaktif dans gösterileriyle Mimaroba Büyük Atatürk Parkı'nı adeta açık hava sahnesine dönüştü. Profesyonel dansçıların performanslarının yanı sıra vatandaşlar da müziğin ritmine kapılarak etkinliğe aktif şekilde katıldı. Farklı dans türlerinin sergilendiği etkinlikte izleyenler hem eğlendi hem de dansın evrensel diliyle keyifli anlar yaşadı.

Miniklerin ve öğrencilerin de gönüllerince dans ettikleri etkinlik renkli görüntülere sahne olurken kültür ve sanatın birleştirici etkisi bir kez daha ortaya koyuldu.