Büyükçekmece'de Duygusal Bir Konser: 'Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri' Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Büyükçekmece'de Duygusal Bir Konser: 'Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri' Projesi

28.05.2025 16:37  Güncelleme: 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece Belediyesi'nin 'Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri' projesi kapsamında gerçekleştirilen 14. konserde, çocuk korosu Eda ve Metin Özülkü'nün şarkılarını seslendirdi. Konser, dinleyicilere duygusal anlar yaşatırken, Metin Özülkü de geceyle ilgili duygularını paylaştı.

(İSTANBUL) – Büyükçekmece Belediyesi'nin "Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri" projesi kapsamında düzenlediği 14'üncü konserde, Eda ve Metin Özülkü'nün şarkılarını seslendiren Büyükçekmece Çocuk Korosu, dinleyicilere duygusal ve neşeli anlarla dolu bir gece yaşattı.

Büyükçekmece Belediyesi'nin "Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri" projesi kapsamında düzenlediği 14'üncü konserde, Eda ve Metin Özülkü'nün şarkılarını seslendiren Büyükçekmece Çocuk Korosu, dinleyicilere duygusal ve neşeli anlarla dolu bir gece yaşattı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde, koro şefliğini Çiğdem Güven, orkestra şefliğini ise Okan Tolga Mertel üstlendi. Konser boyunca kendi eserlerini çocukların yorumuyla dinleyen sanatçı Metin Özülkü, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Konserin ardından sahneye çıkan Metin Özülkü, "Ben o yaşlardaydım müziğe başladığım zaman. O zaman deselerdi ki 50-60 yıl sonra böyle bir ödülle karşılık bulacaksın, herhalde daha farklı hayallerle yürürdüm. Yine de çok güzel hayallerim vardı. Bu akşam, 'İyi ki bu yoldan yürümüşüm' dediğim bir akşam oldu. Büyükçekmece Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Başta başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese minnettarım. Çocuklar her zaman birinci meselemiz. Onlara kazandıracağımız her tecrübe, hayatı daha doğru ve daha güzel kılacaktır. Bu gece hayatımdaki en önemli gecelerden bir tanesi, belki de en önemlisi" dedi.

Eda Özülkü'nün eğitim görevi nedeniyle konserde yer alamadığını belirten Metin Özülkü, eşi adına da teşekkürlerini iletti.

Gecenin sonunda, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, Sanat Danışmanları Suat Suna ve Nilay Uymaz ile Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün kızı Gülin Akgün, geceye katkı sunanlara plaket ve çiçek takdim etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Metin Özülkü, Büyükçekmece, Kültür Sanat, Etkinlikler, Eğitim, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Duygusal Bir Konser: 'Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri' Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Teksas’ı fırtına vurdu 160 bin kişi elektriksiz kaldı Teksas'ı fırtına vurdu! 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

16:58
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
23:01
DMM’den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
DMM'den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
22:28
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
22:23
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:10
ABD’den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
ABD'den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
22:07
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
22:00
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
21:48
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
21:44
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 18:26:38. #7.13#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Duygusal Bir Konser: 'Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri' Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.