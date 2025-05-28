Büyükçekmece'de Duygusal Bir Konser: 'Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri' Projesi

(İSTANBUL) – Büyükçekmece Belediyesi'nin "Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri" projesi kapsamında düzenlediği 14'üncü konserde, Eda ve Metin Özülkü'nün şarkılarını seslendiren Büyükçekmece Çocuk Korosu, dinleyicilere duygusal ve neşeli anlarla dolu bir gece yaşattı.

Büyükçekmece Belediyesi'nin "Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri" projesi kapsamında düzenlediği 14'üncü konserde, Eda ve Metin Özülkü'nün şarkılarını seslendiren Büyükçekmece Çocuk Korosu, dinleyicilere duygusal ve neşeli anlarla dolu bir gece yaşattı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde, koro şefliğini Çiğdem Güven, orkestra şefliğini ise Okan Tolga Mertel üstlendi. Konser boyunca kendi eserlerini çocukların yorumuyla dinleyen sanatçı Metin Özülkü, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Konserin ardından sahneye çıkan Metin Özülkü, "Ben o yaşlardaydım müziğe başladığım zaman. O zaman deselerdi ki 50-60 yıl sonra böyle bir ödülle karşılık bulacaksın, herhalde daha farklı hayallerle yürürdüm. Yine de çok güzel hayallerim vardı. Bu akşam, 'İyi ki bu yoldan yürümüşüm' dediğim bir akşam oldu. Büyükçekmece Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Başta başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese minnettarım. Çocuklar her zaman birinci meselemiz. Onlara kazandıracağımız her tecrübe, hayatı daha doğru ve daha güzel kılacaktır. Bu gece hayatımdaki en önemli gecelerden bir tanesi, belki de en önemlisi" dedi.

Eda Özülkü'nün eğitim görevi nedeniyle konserde yer alamadığını belirten Metin Özülkü, eşi adına da teşekkürlerini iletti.

Gecenin sonunda, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, Sanat Danışmanları Suat Suna ve Nilay Uymaz ile Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün kızı Gülin Akgün, geceye katkı sunanlara plaket ve çiçek takdim etti.