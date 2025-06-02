Büyükçekmece'de Geleneksel Yaza Merhaba Satranç Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Geleneksel Yaza Merhaba Satranç Turnuvası Düzenlendi

02.06.2025 13:22  Güncelleme: 14:52
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Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Yaza Merhaba Satranç Turnuvası'na 278 sporcu katıldı. Farklı yaş kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvada başarılı sporcular ödüllendirildi.

(İSTANBUL)Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Yaza Merhaba Satranç Turnuvası, Büyük Atatürk Parkı'nda gerçekleştirildi. İstanbul'un farklı ilçelerinden ve il dışından gelen toplam 278 sporcu, dört farklı kategoride iki gün boyunca satranç tahtasında kıyasıya mücadele etti.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Yaza Merhaba Satranç Turnuvası, Büyük Atatürk Parkı'nda gerçekleştirildi. İstanbul'un farklı ilçelerinden ve il dışından gelen toplam 278 sporcu, dört farklı kategoride iki gün boyunca satranç tahtasında kıyasıya mücadele etti. Turnuvada her yaştan sporcunun stratejik zekasını ortaya koyduğu karşılaşmaların ardından ödül töreni düzenlendi. Başarılı sporculara kupa ve madalyaları, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Hakan Küçük, Koordinatör H. Gürhan Ozanoğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ufuk Kıray ve Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Hakan Polat tarafından takdim edildi.

Turnuvada dereceye giren sporcular ise şöyle:

8 yaltıgenel kategoride Kerem Şahin birinci, Ela Sinekbasan ikinci, Tuna Lider Çalışkan üçüncü olurken, 8 yaş altı en iyi kadın sporcu kategorisinde Ela Sinekbasan birinci, Deniz Ece İnan ikinci, Nupel Kayalar ise üçüncü oldu.

10 yaltı genel kategoride Zeynep Erva Bilgin birinci, Ertuğrul Pala ikinci, Demir Demiray üçüncü olurken, 10 yaş altı en iyi kadın sporcu kategorisinde Zeynep Erva Bilgin birinci, İsra Soylu ikinci, Hülya Zelal Demir ise üçüncü oldu.

12 yaltıgenel kategoride Eren Elçi birinci, Ali Can Erdoğan ikinci,  Berat Efe Nalbant üçüncü olurken, 12 yaş altı en iyi kadın sporcu kategorisinde Erva Nur Buran birinci, Zeynep Çopur ikinci, Zeynep Tuncel üçüncü oldu.

12 yüstügenel kategoride İbrahim Enes Işılyıldız birinci, Emrah Duran ikinci, Sidar Secereli ise üçüncü olurken, 12 yaş üstü en iyi kadın sporcu Selen Navruz birinci, Tuğba Simavlı ikinci, Zümra Aslan ise üçüncü oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Geleneksel Yaza Merhaba Satranç Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

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