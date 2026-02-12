Büyükçekmece'de Market Saldırısında 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Büyükçekmece'de Market Saldırısında 5 Şüpheli Tutuklandı

12.02.2026 11:02
Silahlı saldırgan, silahı taksiyle taşıttı; güvenlik kamerası görüntüleri olayın aydınlatılmasına yardımcı oldu.

Büyükçekmece'de markete düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, şüphelinin silahı taksiyle taşıttığı ve saldırının ardından taksiyle kaçtığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından aralarında taksi şoförlerinin de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Ocak'ta Büyükçekmece'de meydana geldi. Marketin önüne gelen silahlı saldırgan, iş yerine defalarca ateş açtıktan sonra kaçtı. Olayın ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında iş yeri ve çevredeki kurumlara ait 362 güvenlik kamerasından elde edilen toplam 783 saatlik görüntü ayrıntılı olarak incelendi. Yapılan incelemede, saldırıyı gerçekleştiren kişinin olay öncesinde farklı kişilerle irtibat kurarak silahı taksiler aracılığıyla temin ettiği tespit edildi. Eylemin ardından kullanılan silahın bir taksinin bagajına bırakıldığı, şüphelinin olay yerinden aynı taksiyle uzaklaştığı, daha sonra taksiden inerek başka bir araçla kaçışını sürdürdüğü belirlendi. Çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren ve silahın temininde rol aldığı değerlendirilen kişilerle birlikte, 1'i yaşı küçük olmak üzere toplam 5 şüpheli 7 Şubat'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin markete ateş açtıktan sonra taksiyle olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

