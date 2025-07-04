Büyükçekmece\'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü

BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü İlhan Göktaş hayatını kaybetti. Göktaş'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Karaağaç mevkii TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hadımköy Yolu'na girmeye çalışan 34 KN 5535 plakalı otomobil ile 34 EBY 629 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İlhan Göktaş metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Motosiklet sürücüsü İlhan Göktaş'ın ise sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi. Göktaş'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı.