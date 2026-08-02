Büyükçekmece'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü
TEM Otoyolu'nda motosiklet otomobille çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti, bir yolcu hafif yaralandı.
Büyükçekmece'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
TEM Otoyolu Kumburgaz mevkisinde Eray K'nin (21) kullandığı 34 KCF 376 plakalı motosiklet, N.K. (47) idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yola savrulurken, otomobilde yolcu olarak bulunan T.S. (39) hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Eray K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı T.S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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