Büyükçekmece'de Otopark Bedelleri İçin Soru Önergesi

AK Parti'li Zehir, otopark bedellerinin şeffaf kullanımı ve projeleri hakkında önerge verdi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde, ilçedeki otopark bedellerinin kullanımı hakkında soru önergesi verildi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi mayıs ayı birinci toplantısı, Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Fatih Mehmet Zehir, İmar Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Otopark Yönetmeliği hükümleri gereğince, yapı ruhsatı aşamasında tahsil edilen otopark bedellerinin, yalnızca otopark yapımında kullanılmasının yasal bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Büyükçekmece genelinde otopark sorununun her geçen gün artarak devam ettiğini belirten Zehir, "Tahsil edilen otopark bedellerinin hangi projelerde ve ne şekilde değerlendirildiği hususunda kamuoyuna yeterli ve şeffaf bilgi sunulmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum, hem mevzuata uygunluk hem de kamu kaynaklarının etkin ve amacına uygun kullanımı açısından soru işaretleri doğurmaktadır." dedi.

Zehir, önergesinde şu soruları yöneltti:

"Büyükçekmece ilçesinde son 5 yıl içerisinde tahsil edilen toplam otopark bedeli ne kadardır? Söz konusu bedellerle bugüne kadar kaç adet yeni otopark yapılmıştır? Yapılan otoparkların mahalle bazlı dağılımı nedir? Tahsil edilen otopark bedelleri hangi projelerde kullanılmıştır? Bu projelerin listesi ve maliyetleri nelerdir? Otopark bedelleri, ilgili mevzuata uygun olarak ayrı bir hesapta mı tutulmaktadır? İlçemizde artan otopark ihtiyacına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli somut proje ve yatırım planları nelerdir?"

AK Parti'li Meclis Üyesi Zehir, İmar Kanunu ve Otopark Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, otopark bedellerinin amacı dışında kullanılmaması, şeffaf bir şekilde yönetilmesi ve ilçenin her mahallesini kapsayacak somut otopark projelerinin takvime bağlanarak, kamuoyuyla paylaşılması hususunda gerekli açıklamaların yapılmasını istedi.

Soru önergesinin başkanlık makamına havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

