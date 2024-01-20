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Büyükçekmece'de Rüşvet Operasyonu Sonrası Gözaltına Alınan Şüphelilerin Destekçisi Tarafından Boğazı Sıkılan Kadın Konuştu - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Rüşvet Operasyonu Sonrası Gözaltına Alınan Şüphelilerin Destekçisi Tarafından Boğazı Sıkılan Kadın Konuştu

Büyükçekmece'de rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin belediyeye götürülüp odalarında arama yapılacağı sırada destek için toplanan kalabalık gruptaki Hasan Akkuş tarafından boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu, yaşananları anlattı. Yetimoğlu, 'Özür dilerse konuyu kapatacağım' dedi.

Büyükçekmece\'de Rüşvet Operasyonu Sonrası Gözaltına Alınan Şüphelilerin Destekçisi Tarafından Boğazı Sıkılan Kadın Konuştu
20.01.2024 - 17:56,
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BÜYÜKÇEKMECE'de rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin belediyeye götürülüp odalarında arama yapılacağı sırada destek için toplanan kalabalık gruptaki Hasan Akkuş tarafından boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu, yaşananları anlattı. Yetimoğlu, "Özür dilerse konuyu kapatacağım" dedi.

Büyükçekmece'de aralarında belediye personellerinin de bulunduğu 22 kişi, bir sitenin imarında usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine rüşvet suçundan gözaltına alındı. Operasyonun yapıldığı gün bir grup gözaltına alınan belediye personellerini desteklemek için belediye önüne geldi. Burada slogan atan gruptaki Hasan Akkuş, Nebiha Yetimoğlu'nun boğazı sıkarak hakaret etti. O anlar kameralara yansırken Yetimoğlu bugün karakola giderek Akkuş'tan şikayetçi oldu. Olayın ardından boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu, yaşananları anlattı. Yetimoğlu belediyeyle ya da Hasan Akkuş'la bir problemi olmadığını, daha önce kızına burs verildiğini, belediye gezilerine katıldığını belirterek Akkuş'tan sadece özür beklediğini dile getirdi. Yetimoğlu, "Böyle bir olay olsun istemezdim. Biz oraya iş başvurusunda bulunmak için gitmiştik. Bir de bahçeye bank talebinde bulunmak için gittim. Böyle bir olay olunca kendimi orada buldum. Benim boğazımı sıkan adam hükümete 'yuh' deyince ben de biraz milliyetçi, devletçiyim vatanımı seven bir insan olduğum için ben de kime 'yuh' yapıyorsun devlete mi yapıyorsun diye sordum. Daha bir saniye olmadı birden elini boğazımda hissettim" dedi.

Nebiha Yetimoğlu, "Hayatımda ilk defa bir erkek, ne bir eşim ne babam böyle bir şey görmemiştim. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Boğazıma yapıştı 'öldürürüm seni gibi' bir şeyler söyledi. Kötü laf söyledi ama ben söylemek istemiyorum. Öyle yaklaşınca şaşırdım, şok oldum. Hemen oradan ayırdılar. Biz eve geldik. Böyle olacağını düşünmemiştim. Belediye ve o insanla bir sorunum yok. Onlarla biz her zaman geziye katıldık. Hasan Akgün kadınlar için piknik düzenlerdi, bizi de götürürlerdi. Bugün polisler geldi götürdü. Görevimiz bu bizim teyze dediler. 'Ben istemiyorum bir özür dilerse kapanır olay büyütmeye gerek yok' dedim. Yok bu bizim görevimiz gitmek zorundayız dediler. Kısa bir şey soracağız dediler. Sordular ben de devletime yardımcı olmak amacıyla size söylediklerimi onlara da söyledim. Benim derdim devlet, vatan, millet" diye konuştu.

Bu arada olaya karışan Hasan Akkuş ise avukatı aracılığıyla yazılı açıklama yaptı.

Hasan Akkuş, "Öfke kontrolü yapamayıp ablamızı incittiğim ve kamuoyunda, bu şekilde algılandığım için tüm inananlardan ve kamuoyundan özür diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Rüşvet Operasyonu Sonrası Gözaltına Alınan Şüphelilerin Destekçisi Tarafından Boğazı Sıkılan Kadın Konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Rüşvet Operasyonu Sonrası Gözaltına Alınan Şüphelilerin Destekçisi Tarafından Boğazı Sıkılan Kadın Konuştu - Son Dakika
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