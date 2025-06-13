Büyükçekmece'de Rüşvet ve Sahtecilik Davası - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Rüşvet ve Sahtecilik Davası

13.06.2025 17:54
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8.6 milyar lira değerindeki villaların sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasıyla yargılama sürüyor.

Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Serkan Kayasel, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar katıldı. Celse arasında yakalanan tutuklu sanık Burak Aldanmaz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Sanık Aldanmaz savunmasında, yapı denetim şirketinde yetkili olduğunu, genel olarak dosyadaki problemin zeminle alakalı olduğunu ve zemini denetleyecek mühendis çalıştırma lükslerinin olmadığını ifade etti.

Aldanmaz, rüşvetle bir alakasının olmadığını, rüşvet dilekçelerinde adının olmadığını öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Serkan Kayasel ise bahse konu zemin etüdünün kendisinin sorumluluk alanında olmadığını, suçlamaların hiç birinin kendisinin görev ve sorumluluğunun dahilinde olmadığını iddia etti.

Kayasel, 14 aydır tutuklu olduğunu ve tahliyesini istediğini ifade etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Serkan Kayasel ve Burak Aldanmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 14 mağdur, 6 müşteki ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 sanık yer alıyor.

Gül Yapı'nın "4 Mevsim İstanbul" projesinden ev alan mağdurların, depreme dayanıklı konut söylemiyle aldatıldığı, imar kanununa aykırı, olası depremde yıkılma riski yüksek, ruhsatsız, temelsiz, zemin etütsüz 144 villanın yapıldığı belirtilen iddianamede, mağdur vatandaşların dolandırıldığı eylemler sırasında belediye personeli ve yapı denetim firmalarınca sahte evrak düzenlendiği aktarılıyor.

İddianamede, sanık Nuraydın Sak'ın incelenen mesajlarına göre, belediye ve yapı denetim firmalarında görevli sanıkların rüşvet almak, müteahhit firmada çalışanların ise rüşvet vermek suretiyle söz konusu dosyadaki suçları işledikleri yer alıyor.

İddianamede, söz konusu yapı denetim firmalarının usul ve mevzuat gereği yapmaları gereken denetim ve düzenlemeleri gereken evrakı sahte olarak hazırladıkları, görev ve gereklerine aykırı davranarak temelsiz, fore kazıksız, ruhsatsız villalara uygunluk raporu verdikleri, hazırladıkları denetim raporlarında vatandaş ve belediye görevlilerinin de imza ve beyanlarının olduğu anlatılıyor.

Dosyadaki maddi usulsüzlük değerine de yer verilen iddianamede, Gül Yapı tarafından yaptırılan "4 Mevsim İstanbul" isimli 144 adet ruhsatsız ve olası depreme dayanıksız villanın internet üzerinden açık kaynaklardaki değerinin villa başına 60 milyon liranın üzerinde olduğu, usulsüz tüm projenin değerinin ise yaklaşık 8 milyar 630 milyon lirayı bulduğunun tahmin edildiği aktarılıyor.

İddianamede 8 sanık hakkında "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 100 yıl 3 aydan 343 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sak'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında ise "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 97 yıl 3 aydan 333 yıl 9 aya kadar hapis cezası öngörülüyor.

Kaynak: AA

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