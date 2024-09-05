Büyükçekmece'de 144 Villanın Rüşvet ve Sahte Raporlarla İnşa Edilmesi Davası - Son Dakika
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Büyükçekmece'de 144 Villanın Rüşvet ve Sahte Raporlarla İnşa Edilmesi Davası

Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Sanıkların savunmaları alındı ve duruşma yarına ertelendi.

05.09.2024 14:46
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Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, bazı sanıklar ile avukatları katıldı. Adli kontrol hükümlerini ihlal ettiği için dün tutuklanmasına karar verilen sanık Serkan Kasayel de Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Savunmasını yapan tutuklu sanık Serkan Kasayel, görev tanımı dışında olan her şeyden kendisinin suçlandığını belirterek, yapı ruhsatında imzasının bulunmadığını öne sürdü.

Eşinin riskli bir hamilelik süreci geçirdiğini kaydeden Kasayel, yeniden adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmesini talep etti.

Söz verilen sanık avukatları da müvekkillerinin suçlarının olmadığını savunarak, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, savunması alınmayan sanıkların dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 14 mağdur, 6 müşteki Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 kişi şüpheli olarak yer alıyor.

Gül Yapı'nın "4 Mevsim İstanbul" projesinden ev alan mağdurların, depreme dayanıklı konut söylemiyle aldatıldığı, imar kanununa aykırı, olası depremde yıkılma riski yüksek, ruhsatsız, temelsiz, zemin etütsüz 144 villanın yapıldığı belirtilen iddianamede, mağdur vatandaşların dolandırıldığı eylemler sırasında belediye personeli ve yapı denetim firmalarınca sahte evrak düzenlendiği aktarılıyor.

İddianamede, sanık Nuraydın Sak'ın incelenen mesajlarına göre, belediye ve yapı denetim firmalarında görevli sanıkların rüşvet almak, müteahhit firmada çalışanların ise rüşvet vermek suretiyle söz konusu dosyadaki suçları işledikleri yer alıyor.

İddianamede, söz konusu yapı denetim firmalarının usul ve mevzuat gereği yapmaları gereken denetim ve düzenlemeleri gereken evrakı sahte olarak hazırladıkları, görev ve gereklerine aykırı davranarak temelsiz, fore kazıksız, ruhsatsız villalara uygunluk raporu verdikleri, hazırladıkları denetim raporlarında vatandaş ve belediye görevlilerinin de imza ve beyanlarının olduğu anlatılıyor.

Dosyadaki maddi usulsüzlük değerine de yer verilen iddianamede, Gül Yapı tarafından yaptırılan "4 Mevsim İstanbul" isimli 144 adet ruhsatsız ve olası depreme dayanıksız villanın internet üzerinden açık kaynaklardaki değerinin villa başına 60 milyon liranın üzerinde olduğu, usulsüz tüm projenin değerinin ise yaklaşık 8 milyar 640 milyon lirayı bulduğunun tahmin edildiği aktarılıyor.

İddianamede 8 sanık hakkında "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 100 yıl 3'er aydan 343 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep eliyor.

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sak'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında ise "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 97 yıl 3'er aydan 333 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası öngörülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de 144 Villanın Rüşvet ve Sahte Raporlarla İnşa Edilmesi Davası - Son Dakika

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