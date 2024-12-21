Büyükçekmece\'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

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Büyükçekmece'de D-100 yan yolda seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, trafikte yoğunluk oluştu.

Yangın saat 14.50 sıralarında Büyükçekmece D-100 yan yol Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. 66 PD 178 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Alevleri gören sürücü dışarıya çıktı. Trafikteki diğer sürücüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yanan aracı söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, trafikte yoğunluk yaşandı.