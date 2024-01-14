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Büyükçekmece'de silahla ateş eden şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de silahla ateş eden şüpheliler yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir videoda seyir halindeki bir araçtan havaya ateş edildiğini tespit etti. A.B. (16), G.A. (17) ve M.Ö. (16) isimli şüpheliler gözaltına alındı ve olayda kullanılan kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Büyükçekmece\'de silahla ateş eden şüpheliler yakalandı
14.01.2024 - 15:53,
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Büyükçekmece'de seyir halindeki araçtan havaya ateş ettikleri görüntüyü sosyal medyadan paylaşan yaşı küçük 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan bir videoda seyir halindeki bir aracın içinden silahla ateş açıldığını belirledi.

Yapılan inceleme sonucunda havaya ateş eden A.B. (16) ile videoda görülen G.A. (17) ve M.Ö. (16) yakalandı, olayda kullanılan kurusıkı tabanca da ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

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