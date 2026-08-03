Büyükçekmece'de Toprak Kayması
Mimarsinan Mahallesi'nde toprak kaymasına müdahale eden ekipler, arama kurtarma çalışması yürütüyor.
Büyükçekmece'de yol kenarındaki yeşillik alanda meydana gelen toprak kaymasına ekipler müdahale ediyor.
Mimarsinan Mahallesi'nde yol kenarındaki yeşillik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı.
Toprak altında kalan olup olmadığının belirlenmesi amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Ekipler, eğitimli arama köpekleri ve iş makineleriyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
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