Büyükçekmece'de Töre Cinayeti Davası - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Töre Cinayeti Davası

27.06.2025 15:43
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Mahmut Bike ve 4 akrabasına, eşini ve sevgilisini öldürme suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Büyükçekmece'de, kendisini aldattığını düşündüğü eşi ile onun erkek arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle Mahmut Bike ile 4 akrabasının "töre saikiyle kasten öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mahmut Bike, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Adalet Bike'nin ailesi ile tarafların avukatları, duruşmada hazır bulundu.

Savunması alınan tutuksuz sanık Öznur Erbek, kaçma şüphesi olmadığını kaydetti.

Erbek, psikolojik sorunları olduğunu mahkemeye heyetine aktardı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mahmut Bike ile Fırat Bike'nin bu hallerinin devamına hükmetti.

Heyet, tutuksuz sanık Öznur Erbek'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini göz önünde bulundurarak "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de 21 Haziran 2021'de Gökhan Denli'nin kesici aletle yaralanıp, silahla 7 kez ateş açılması sonucu ölü bulunduğu kaydediliyor.

Daha sonra Büyükçekmece'de farklı bir yerde Adalet Bike'nin vücudunun muhtelif yerlerindeki derin kesi ve sürtünmeye bağlı sıyrıklarla yaralanarak öldürüldüğü aktarılan iddianamede, olayın nasıl gerçekleştiği anlatılıyor.

Sanıkların aynı fikir ve eylem birlikteliği içinde hareket ettiği, aralarındaki ilişkiyi öğrendikleri maktul Gökhan Denli ve Adalet Bike ile Büyükçekmece Belediyesi Kültür Park'a gittikleri belirtilen iddianamede, Mahmut Bike'nin ele geçirilemeyen silah ve bıçakla Gökhan Denli'yi öldürdüğü ifade ediliyor.

İddianamede, sanıkların Adalet Bike'yi zorla bindirdikleri araçtan D-100 kara yolunun sol şeridine attıkları, arkadan gelen sanık Fırat Bike'nin de aracıyla kadının üzerinden geçtiği kaydediliyor.

Sanıklar Mahmut Bike, Furkan Özcan, Öznur Erbek, Fırat Bike ve Selahattin Erbek'in, Gökhan Denli ve Adalet Bike'yi "töre saikiyle kasten öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA

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