Büyükçekmece\'de Trafik Tartışması Kanlı Bitti

06.05.2026 00:51
Büyükçekmece'de yol verme tartışması sonrası sürücüyü tehdit eden 2 kişi gözaltına alındı.

BÜYÜKÇEKMECE'de eşinin trafikte 'yol verme' nedeniyle tartıştığı sürücü Z.E.'nin önünü kesen A.E. ve O.B. gözaltına alındı. Sürücüyü tehdit edip otomobiline zarar veren şüphelilere 183 bin 492 lira ceza yazılırken, ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Araçları da 60 gün trafikten men edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götürmek isteyen kadın sürücü, yoğun trafikten çıkmak için karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Z.E. ile karşı karşıya kalan kadın ile sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Çocuğunu hastaneye yetiştirmek için şerit değiştirdiğini söyleyen kadın ile Z.E. arasındaki tartışma büyüyünce kadın, durumu eşine bildirdi. Bir süre sonra olay yerine gelen kadının eşi A.E. ile O.B., Z.E. ile tartışmaya devam etti. Kadın çocuğunu hastaneye götürmek için olay yerinden ayrılırken, A.E. ve O.B., Z.E.'yi tehdit ederek otomobiline zarar verdi. O anlar Z.E. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sanal medyada paylaşıldı.

183 BİN LİRA CEZA

Görüntülerin paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen kadın sürücünün işlemleri sürerken, A.E. ve O.B.'ye 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek', 'Trafik işaret ve levhalarına uymamak' ve 'Yayaların trafiği tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunmak' maddelerinden toplam 183 bin 492 lira ceza uygulandı. Şüphelilerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçları da 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: DHA

