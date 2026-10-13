Büyükçekmece'de trafikte araçtan inen sürücüye 180 bin lira ceza verildi

Büyükçekmece'de trafikte araçtan inen sürücüye 180 bin lira ceza verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyükçekmece'de trafikte saldırgan davranışlar sergileyen sürücüye, araçtan inmek maddesinden 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün el konuldu, aracı 60 gün trafikten menedilirken adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Büyükçekmece'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında, Kumburgaz yanyol Ankara istikametinde yaşanan trafik tartışmasına ilişkin sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.
İncelemede, trafikte saldırgan davranışlar sergilediği belirlenen sürücü ekiplerce yakalandı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu, aracı da 60 gün süreyle trafikten menedildi.
Hakkında "trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.
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