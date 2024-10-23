Büyükçekmece'de Yangın: 'Her Şeyim Yandı' - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Yangın: 'Her Şeyim Yandı'

Büyükçekmece\'de Yangın: \'Her Şeyim Yandı\'

Büyükçekmece'de çatı katında çıkan yangında ev sahibi Mustafa Satılmış, tüm eşyalarının yandığını belirtti.

23.10.2024 12:29
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BÜYÜKÇEKMECE'de 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken, ev sahibi Mustafa Satılmış "Ben bittim artık. Benim herşeyim bitti herşeyim yandı" diyerek tepki gösterdi.

Yangın, saat 10.30'da Büyükçekmece Ulus Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde meydana geldi. Bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede üst katın tamamına yayıldı. Yangında Mustafa Satılmış'ın dairesi yanarken, alevleri görenler itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı daire ise, kullanılamaz hale geldi.

'HERŞEYİMİZ BİTTİ'

Yangın sırasında uyuyan ev sahibi Mustafa Satılmış, "Ben bittim artık. Evim burası benim, ev yok. Yangın başladığı an itfaiyeyi aradım, ev yandı bitti itfaiye sonra geldi. Benim herşeyim gitti, herşeyim yandı. Bak çıplak kaldım. Herşeyim bitti benim, çocuklarım dahil, herşeyimiz bitti. Ben gece çalışıyorum, gündüz uyuyorum. Ben uyurken çocuklar uyandırdı. Evde kimse yoktu, ben vardım. Çocuklar eve beni uyandırmak için çıktı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Yangın: 'Her Şeyim Yandı' - Son Dakika

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