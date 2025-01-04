Büyükçekmece'de Yangın: Midibüs Kül Oldu - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Yangın: Midibüs Kül Oldu

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki midibüs yandı, araç kullanılamaz hale geldi, trafik kontrol altına alındı.

04.01.2025 14:46
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Büyükçekmece'de otoyolda seyir halindeyken yanan midibüs, kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde seyir halindeki 59 JB 109 plakalı Çerkezköy Belediyesi'ne ait midibüste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sürücü aracı sağ şeritte durdurdu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Midibüsün çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Bu arada, midibüsün yandığı anlar diğer sürücülerin cep telefonunca kaydedildi. Görüntülerde aracın alev alması ve itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Yangın: Midibüs Kül Oldu - Son Dakika

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